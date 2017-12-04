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Саакашвили задержали в Киеве на крыше 8-этажного дома

05.12.2017 13:46 — Новости Мира | БДГ  
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Михаила Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытие преступной деятельности.

Информация об этом размещена на официальном сайте СБУ.

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является лидером «Движения новых сил» и скандальной личностью, участвует в политических акциях.

Утром 5 декабря в квартире Саакашвили был проведен обыск, ему в присутствии прокурора было заявлено о подозрении в совершении преступления.  

«Генеральная прокуратура проводит следственные действия при поддержке Службы безопасности Украины», - заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

О время обыска Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома и угрожал спрыгнуть оттуда, не подпуская сотрудников СБУ. В это время на улице Костельной наблюдались столкновения между правоохранительными органами и сторонниками Саакашвили.

По информации УНИАН, обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

По мнению политика, украинская власть в сговоре с Россией хочет передать его «олигархам в тюрьму, в Украине или Грузии».

«Это выполнение приказов Путина. И это беззаконие они делают на глазах всего мира - по сфабрикованным данным, по политическим репрессиям, чтобы люди не выходили на улицы. Так вот, я призываю всех порядочных украинцев выйти на улицы. Я призываю прессу освещать беззаконие против каждого украинца. Я призываю не допустить моего похищения. Я обращаюсь к киевлянам - не допустите беззакония, беспредела и дальнейшего воровства», - заявил Саакашвили.

Политика задержали на крыше дома, однако активисты заблокировали автомобиль, в котором он находится вместе с правоохранителями, передает «ГОРДОН» с места событий.

Микроавтобусу не дают выехать, несколько десятков человек образовали живой щит вокруг авто с Саакашвили. Машина медленно передвигается по несколько метров в минуту. Активисты уже разбили лобовое стекло, пишут Naviny.by со ссылкой на украинские источники.

У дома Саакашвили собралось большое количество силовиков, сторонники политика начали разбирать брустчатку и создавать баррикады.

По информации РИА Новости, Порошенко не вмешивается в эти события.

 
 
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Михаила Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытие преступной деятельности.

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