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Генпрокурор: Саакашвили получил от соратников Януковича 500 тысяч долларов на акции протеста

05.12.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает телеканал «112 Украина».

«Сегодня я разглашаю первую часть операции СБУ и ГПУ по срыву плана-реванша прокремлевских сил в Украине. Касается это сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине», — отметил генпрокурор.

Сергей Курченко — владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group; владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК». После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и перебрался в Россию.

Генеральный прокурор также заявил, что, помимо захвата власти, целью организованных Саакашвили акций было прекращение уголовного преследования Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.

По словам Луценко, всеми вопросами занимался доверенное лицо Саакашвили — Северион Дангадзе. Всего из России окружением Саакашвили было получено около полумиллиона долларов.

— Примерно половину суммы вручили Дангадзе под контролем украинских спецслужб с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой операции передачи.

Луценко подчеркнул, что с правоохранителями в рамках этой спецоперации сотрудничали несколько украинцев, которые находились в Москве, они дали закрытые показания.

На брифинге прозвучали записи телефонных переговоров доверенного лица Саакашвили с доверенным лицом Курченко. В них обсуждались необходимые суммы, масштабы протестов, как они проходят и что предпринимать дальше.

Луценко сообщил, что Северион Донгадзе также задержан. В его квартире провели обыск, во время которого был найден паспорт Саакашвили и много «важных для следствия вещей». После обыска было принято решение задержать Саакашвили.

«Саакашвили перешел черту политика, к которому я относился с уважением, в разряд подозреваемого в уголовном правонарушении. Сейчас не идет речь о депортации и экстрадиции, речь идет о допросе, подозрении в особо тяжком преступлении», — заявил генпрокурор Украины.

Михаила Саакашвили задержали 5 декабря по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Перед этим в квартире политика прошел обыск.

 
 
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