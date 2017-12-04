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Генпрокурор: Саакашвили получил от соратников Януковича 500 тысяч долларов на акции протеста
05.12.2017 14:20 — Новости Мира | Tut.by
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Об этом во время брифинга сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает телеканал «
«Сегодня я разглашаю первую часть операции СБУ и ГПУ по срыву плана-реванша прокремлевских сил в Украине. Касается это сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили, с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных ими акций протеста, целью которых был захват государственной власти в Украине», — отметил генпрокурор.
Генеральный прокурор также заявил, что, помимо захвата власти, целью организованных Саакашвили акций было прекращение уголовного преследования Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.
По словам Луценко, всеми вопросами занимался доверенное лицо Саакашвили — Северион Дангадзе. Всего из России окружением Саакашвили было получено около полумиллиона долларов.
— Примерно половину суммы вручили Дангадзе под контролем украинских спецслужб с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой операции передачи.
Луценко подчеркнул, что с правоохранителями в рамках этой спецоперации сотрудничали несколько украинцев, которые находились в Москве, они дали закрытые показания.
На брифинге прозвучали записи телефонных переговоров доверенного лица Саакашвили с доверенным лицом Курченко. В них обсуждались необходимые суммы, масштабы протестов, как они проходят и что предпринимать дальше.
Луценко сообщил, что Северион Донгадзе также задержан. В его квартире провели обыск, во время которого был найден паспорт Саакашвили и много «важных для следствия вещей». После обыска было принято решение задержать Саакашвили.
«Саакашвили перешел черту политика, к которому я относился с уважением, в разряд подозреваемого в уголовном правонарушении. Сейчас не идет речь о депортации и экстрадиции, речь идет о допросе, подозрении в особо тяжком преступлении», — заявил генпрокурор Украины.
Михаила Саакашвили
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