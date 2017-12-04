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Сторонники Саакашвили освободили политика. Он призвал начать процесс "освобождения Украины"

05.12.2017 15:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Сторонники экс-губернатора Одесской области освободили политика из машины СБУ. Как сообщает украинская служба «Радио Свобода», они выбили стекла в авто и вытащили политика.


Фото: Reuters

Машина с задержанным экс-губернатором Одесской области была заблокирована его сторонниками в центре Киева, когда его пытались доставить на допрос в СБУ. Противостояние с силовиками продолжалось больше часа и сопровождалось стычками. Был распылен слезоточивый газ. Однако сторонникам Саакашвили удалось освободить его.

Выбравшись из машины Саакашвили обратился к толпе. Он призвал всех «начать процесс избавления от власти, процесс избавления Украины от Порошенко и его банды».

«Армия, СБУ на нашей стороне. Не надо бояться», — заявил Саакашвили. По его словам, процесс избавления от власти должен быть мирным. Саакашвили также пообещал «до конца остаться в Украине, умереть в Украине».




Толпа, скандируя «Банду геть», «Миша», «Импичмент», направилась к Верховной раде. В 16.00 там должен выступить генпрокурор Юрий Луценко и рассказать подробности по делу Саакашвили.

Ранее, напомним, на специально организованном брифинге он сообщил журналистам, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России.

Эти обвинения Саакашвили назвал враньем и фейком.

Михаила Саакашвили задержали 5 декабря по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Перед этим в квартире политика прошел обыск.

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Выбравшись из машины Саакашвили обратился к толпе. Он призвал всех "начать процесс избавления от власти, процесс избавления Украины от Порошенко и его банды".

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