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Сторонники Саакашвили освободили политика. Он призвал начать процесс "освобождения Украины"
05.12.2017 15:23 — Новости Мира | Tut.by
Сторонники экс-губернатора Одесской области освободили политика из машины СБУ. Как сообщает украинская служба «Радио Свобода», они выбили стекла в авто и вытащили политика.
Машина с задержанным экс-губернатором Одесской области была заблокирована его сторонниками в центре Киева, когда его пытались доставить на допрос в СБУ. Противостояние с силовиками продолжалось больше часа и сопровождалось стычками. Был распылен слезоточивый газ. Однако сторонникам Саакашвили удалось освободить его.
Выбравшись из машины Саакашвили обратился к толпе. Он призвал всех «начать процесс избавления от власти, процесс избавления Украины от Порошенко и его банды».
«Армия, СБУ на нашей стороне. Не надо бояться», — заявил Саакашвили. По его словам, процесс избавления от власти должен быть мирным. Саакашвили также пообещал «до конца остаться в Украине, умереть в Украине».
Толпа, скандируя «Банду геть», «Миша», «Импичмент», направилась к Верховной раде. В 16.00 там должен выступить генпрокурор Юрий Луценко и рассказать подробности по делу Саакашвили.
Ранее, напомним, на специально организованном брифинге он
Эти обвинения Саакашвили
Михаила Саакашвили
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Выбравшись из машины Саакашвили обратился к толпе. Он призвал всех "начать процесс избавления от власти, процесс избавления Украины от Порошенко и его банды".
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