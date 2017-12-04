Умер последний король Румынии

Последний король Румынии Михай I, отрекшийся от престола в 1947 году, умер в возрасте 96 лет. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте румынской королевской семьи.



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Согласно сообщению, бывший король умер 5 декабря в своей резиденции в Швейцарии и будет похоронен в бывшей столице Румынии Куртя-де-Арджеш, где в местном соборе находится усыпальница румынских королей. Перед этим тело короля планируют привезти для проведения церемоний прощания в замок Пелеш в Карпатах, а затем в Бухарест.

В последние годы здоровье Михая пошатнулось, и весной 2016 года он объявил о передаче полномочий главы королевского дома Румынии своей дочери — кронпринцессе Маргарите. 6 ноября 2017 года королевская семья Румынии сообщила о резком ухудшении здоровья монарха. Вскоре после этого экс-короля соборовал глава Румынской православной архиепископии в Западной и Южной Европе Иосиф.

Михай дважды занимал престол Румынии. В первый раз он взошел на него в 1927 году в возрасте пяти лет, унаследовав трон после своего деда Фердинанда I. Однако в 1930 году Михая сместил его отец, при жизни Фердинанда отрекшийся от престола.

В течение десяти лет Михай считался наследником своего отца, правившего под именем Кароля II. Однако в 1940 году в Румынии произошел государственный переворот, и фактическим правителем страны стал маршал Йон Антонеску, а Михай хотя и занял трон (Кароль II отрекся и эмигрировал), но реальной власти не имел.

После разгрома немецких войск в Ясско-Кишиневской операции советская армия вышла на границы воевавшей на стороне Германии Румынии. В этот момент Михай I сам устроил переворот: он приказал арестовать Антонеску и объявил войну Германии. С этого момента и до конца войны румынские войска сражались против немцев и венгров на стороне СССР.

Правительством Румынии в это время руководил симпатизировавший коммунистам антифашист Петру Гроза, а 23-летний Михай оставался королем страны, постепенно превращавшейся в социалистическую республику, и даже получил прозвище Король-комсомолец. 6 июля 1945 года он был награжден высшим советским военным орденом «Победа», став одним из 17 удостоенных этой награды.

В 1947 году Михай отрекся от престола, лишившись трона последним из монархов трех восточноевропейских государств, оказавшихся после войны в сфере влияния СССР (после короля Югославии Петра II и царя Болгарии Симеона II). Поселившись в Швейцарии, Михай принял гражданство этой страны под именем Михаил фон Гогенцоллерн-Зигмаринген. Он вернулся в Румынию только в 1992 году.

В 1997 году Михаю вернули румынское гражданство, а права на королевские поместья и замки он передал государству в обмен на разовую выплату в размере € 30 млн. В 2005 году, во время торжеств по случаю 60-летия Победы, Михай как единственный живой кавалер ордена «Победа» посетил Москву, где Владимир Путин вручил ему медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». В 2010 году Михай также посетил парад Победы в Москве.

В 2011 году Михай объявил о разрыве династических связей с немецким княжеским родом Гогенцоллерн-Зигмаринген и объявил о суверенитете румынской королевской ветви, приняв для себя и своей семьи в качестве династической фамилии именование Румынские.