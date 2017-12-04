Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать звонки так называемых телефонных террористов по запросу правоохранительных органов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициаторами поправки, направленной против действий авторов анонимных звонков о терактах, выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы думских комитетов по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Леонид Левин и Василий Пискарев. Изменения были внесены в законопроект сенатора Людмилы Боковой по борьбе с sms-спамом.

Новые нормы обязывают всех операторов, участвующих в трафике, в неизменном виде передавать абонентский номер, с которого направляется то или иное сообщение в том или ином виде. Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью для каждого оператора незамедлительно прекратить трафик.

В соответствии с законом трафик также должен прекращаться по требованию правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, или Роскомнадзора, в случае если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с данными, заявленными в договоре на пользование соответствующим телефонным номером.

В первоначальной редакции закон предполагалось ввести в действие через 30 дней после официального опубликования, но, согласно принятым изменениям, документ вступит в силу сразу после опубликования.