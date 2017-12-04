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Путин подписал закон о блокировке звонков "телефонных террористов"
05.12.2017 17:59 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет блокировать звонки так называемых телефонных террористов по запросу правоохранительных органов. Документ
Инициаторами поправки, направленной против действий авторов анонимных звонков о терактах, выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы думских комитетов по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Леонид Левин и Василий Пискарев. Изменения были внесены в законопроект сенатора Людмилы Боковой по борьбе с sms-спамом.
Новые нормы обязывают всех операторов, участвующих в трафике, в неизменном виде передавать абонентский номер, с которого направляется то или иное сообщение в том или ином виде. Нарушение этого требования станет основанием и обязанностью для каждого оператора незамедлительно прекратить трафик.
В соответствии с законом трафик также должен прекращаться по требованию правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, или Роскомнадзора, в случае если в течение 15 дней не подтверждается совпадение данных фактического пользователя с данными, заявленными в договоре на пользование соответствующим телефонным номером.
В первоначальной редакции закон предполагалось ввести в действие через 30 дней после официального опубликования, но, согласно принятым изменениям, документ вступит в силу сразу после опубликования.
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Новые нормы обязывают всех операторов передавать правоохранительным органам абонентские номера предполагаемых злоумышленников.
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