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Генпрокурор дал Саакашвили 24 часа для явки, а тот прокомментировал обвинения в свой адрес
05.12.2017 18:58 — Новости Мира | Tut.by
Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили после того, как его отбили у СБУ, выступил у стен парламента Украины, где пояснил, зачем вышел на крышу, и призвал отправить в отставку нынешнюю власть. Политик устроил митинг в палаточном городке под зданием Верховной рады, там по разным данным, находится несколько сотен человек. Генпрокурор страны дал Саакашвили 24 часа для добровольной явки к правоохранителям.
Саакашвили 5 декабря задержали по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Когда в квартиру политика пришли с обыском, Саакашвили забрался на крышу и угрожал спрыгнуть оттуда. Его сняли и задержали, однако толпа сторонников смогла
— Все эти обвинения лживые, фейковые они (украинские силовики, — Прим. TUT.BY) делают для того, чтобы похитить меня и передать акционеру «Газпрома». Чтобы избавиться от меня в Украине, избавиться от последнего громкого голоса, который им угрожает, — заявил Саакашвили.
Политик объяснил, что на крышу здания вышел специально, чтобы выиграть время, пока у его дома соберутся люди.
— И люди собрались, тысячи и тысячи людей, и отбили меня у исполнителей этого преступления.
Он призвал киевлян прийти к Раде, а также отправить в отставку генпрокурора, руководство СБУ и президента страны.
— Ситуация очень конкретная: или мы сейчас сплотимся и без революций через парламент, как это было в 2004 году, когда парламент принял самое важное решение, заставим его уйти или нас каждого по отдельности переедут.
После штурма автомобиля правоохранителей, где находился Саакашвили, полиция задержала 9 человек. Многих из них уже отпустили, сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
Тем временем генпрокурор Украины Юрий Луценко
«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде», — заявил Луценко.
Прокомментировала ситуацию и жена политика Сандра Руловс. Она заявила, что их семья настроена оптимистично и назвала происходящее «не завершением, а началом новой борьбы», передает
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Экс-губернатор Одесской области и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили после того, как его отбили у СБУ, выступил у стен парламента Украины, где пояснил,...
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