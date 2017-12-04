Генпрокурор дал Саакашвили 24 часа для явки, а тот прокомментировал обвинения в свой адрес

Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили после того, как его отбили у СБУ, выступил у стен парламента Украины, где пояснил, зачем вышел на крышу, и призвал отправить в отставку нынешнюю власть. Политик устроил митинг в палаточном городке под зданием Верховной рады, там по разным данным, находится несколько сотен человек. Генпрокурор страны дал Саакашвили 24 часа для добровольной явки к правоохранителям.



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Саакашвили 5 декабря задержали по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Когда в квартиру политика пришли с обыском, Саакашвили забрался на крышу и угрожал спрыгнуть оттуда. Его сняли и задержали, однако толпа сторонников смогла освободить политика, которого уже усадили в автомобиль.

— Все эти обвинения лживые, фейковые они (украинские силовики, — Прим. TUT.BY) делают для того, чтобы похитить меня и передать акционеру «Газпрома». Чтобы избавиться от меня в Украине, избавиться от последнего громкого голоса, который им угрожает, — заявил Саакашвили.

Политик объяснил, что на крышу здания вышел специально, чтобы выиграть время, пока у его дома соберутся люди.

— И люди собрались, тысячи и тысячи людей, и отбили меня у исполнителей этого преступления.

Он призвал киевлян прийти к Раде, а также отправить в отставку генпрокурора, руководство СБУ и президента страны.

— Ситуация очень конкретная: или мы сейчас сплотимся и без революций через парламент, как это было в 2004 году, когда парламент принял самое важное решение, заставим его уйти или нас каждого по отдельности переедут.

После штурма автомобиля правоохранителей, где находился Саакашвили, полиция задержала 9 человек. Многих из них уже отпустили, сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Тем временем генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил , что теперь Саакашвили грозит уже более жесткая мера пресечения, чем ранее анонсированный домашний арест. Он призвал экс-губернатора утром явиться к следователю для получения процессуальных документов, сообщает 112.ua. Луценко отметил, что после того как Саакашвили покинул микроавтобус с правоохранителями, он получил статус беглеца из-под стражи, передает "Украинская правда" .

«Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все необходимое, чтобы апатрид Саакашвили предстал перед следователем для предъявления подозрения, а потом в суде», — заявил Луценко.



Он также призвал прекратить протесты, «снять палатки, предъявить следователям краденые купюры из денег Курченко и помочь выжечь эту заразу в украинском политикуме».

Прокомментировала ситуацию и жена политика Сандра Руловс. Она заявила, что их семья настроена оптимистично и назвала происходящее «не завершением, а началом новой борьбы», передает «Рустави 2» .