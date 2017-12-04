Бельгийская прокуратура закрыла дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгийская прокуратура во вторник закрыла дело об экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление прокуратуры Брюсселя.



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Ранее во вторник стало известно, что Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов правительства автономии. «Испанские власти подтвердили окончательный характер этого решения», — говорится в заявлении прокуратуры.

Бельгийский суд проведет новое заседание, на котором будет констатировано, что запрос о выдаче Пучдемона и его соратников потерял актуальность, отмечает следственное ведомство. Дата судебного заседания пока не определена.

Сообщение Верховного суда Испании об отзыве международного ордера на арест Пучдемона и четырех бывших каталонских министров было размещено на сайте инстанции. Ордер на арест был выдан Испанией 3 ноября после того, как они, находясь в тот момент в Брюсселе, не явились в Национальную судебную коллегию в Мадриде.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.