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Захарова сравнила ситуацию с Саакашвили со сказкой про Карлсона

05.12.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сегодняшние приключения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили со сказкой про Карлсона. Небольшую зарисовку она опубликовала на своей странице в Facebook.


Фото: espreso.tv

В варианте Захаровой Карлсон спрашивает у Малыша, кто находится на крыше. «Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы», — отвечает ему Малыш.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Михаила Саакашвили удивляют, а его политический пусть был тернистым: «от поедания галстука до залезания на крышу».

Михаила Саакашвили 5 декабря задержали по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Когда в квартиру политика пришли с обыском, Саакашвили забрался на крышу и угрожал спрыгнуть оттуда. Его сняли и задержали, однако толпа сторонников смогла освободить политика, которого уже усадили в автомобиль.

После этого политик устроил митинг в палаточном городке под зданием Верховной рады. Генпрокурор страны дал Саакашвили 24 часа для добровольной явки к правоохранителям.

 
 
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сегодняшние приключения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила...

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