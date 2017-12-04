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Захарова сравнила ситуацию с Саакашвили со сказкой про Карлсона
05.12.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сегодняшние приключения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили со сказкой про Карлсона. Небольшую зарисовку она
В варианте Захаровой Карлсон спрашивает у Малыша, кто находится на крыше. «Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы», — отвечает ему Малыш.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Михаила Саакашвили 5 декабря
После этого политик устроил митинг в палаточном городке под зданием Верховной рады. Генпрокурор страны дал Саакашвили
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сегодняшние приключения бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила...
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