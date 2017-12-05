Эстонский премьер-министр Юри Ратас и эстонская делегация не попали на борт самолета и не улетели вовремя из аэропорта Гетеборг-Ландветтер после ноябрьского саммита ЕС в Гетеборге, пишет шведская газета Göteborgs-Posten со ссылкой на письмо посла Эстонии в Швеции Мерле Паюлы, направленного в МИД Швеции и в аэропорт.

В аэропорту при заходе пассажиров на посадку перед эстонской делегацией захлопнули двери, и самолет поднялся в воздух без премьер-министра, который спешил домой в Таллин на встречу. «Встреча очень хорошо организована, все шло очень хорошо до этого последнего инцидента», — утверждает Паюла.

Делегации велели сидеть в вип-комнате и ждать, когда они направились к самолету, «двери захлопнулись на наших глазах», хотя их коллег из двух других стран из той же комнаты доставили в самолеты, жалуется посол. В итоге делегация прибыла в Эстонию рейсом Nordica на час позже запланированного, передает Delfi .

Посол попросила объяснений у перевозчика Swedavia и узнала, что это было решение пилота. Когда Паюла попыталась узнать его имя, ее просьбу проигнорировали, утверждает она. «Не известить премьер-министра и делегацию о ситуации и об изменениях в плане полета или не сообщить о путанице — это просто неуважение», — говорится в письме посла.

Случай расследуется Swedavia. Директор аэропорта пообещал проанализировать ситуацию, добавив, что на прошлой неделе в адрес аэропорта пришло письмо из Министерства иностранных дел, что эстонская делегация недовольна инцидентом.

Советник правительства по прессе Трийн Оппи подтвердила, что ни одной объективной причины отстранять делегацию от полета не было, никто из ее членов не был пьян и не вел себя агрессивно, все прибыли в аэропорт заблаговременно, поднялись по трапу, но в самолет их не впустили.