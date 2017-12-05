Старейший член Палаты представителей США ушел в отставку после обвинений в домогательствах

Член Палаты представителей США от штата Мичиган, демократ Джон Коньерс объявил, что уходит в отставку. Он добавил, что поддержит своего сына на следующих выборах в Палату представителей в 2018 году, сообщает CBS .

Внучатный племянник Джона Коньерса, 29-летний сенатор от штата Мичиган Иэн Коньерс заявил, что Коньерс-старший уходит в отставку по медицинским показаниям. «Врач сказал, что напряжение еще одной избирательной кампании будет слишком тяжело для него», — заявил Иэн Коньерс The New York Times .

88-летний Джон Коньерс — старейший член Палаты представителей США. Он представляет штат Мичиган в нижней палате конгресса с 1965 года.

В конце ноября Коньерс оставил пост заместителя председателя юридического комитета Палаты представителей. Это произошло вскоре после того, как несколько женщин, ранее работавших в его аппарате, обвинили конгрессмена в сексуальных домогательствах.

Джон Коньерс отрицает все обвинения в домогательствах. При этом он признал, что заплатил одной из обвинявших его женщин 27 тысяч долларов. По словам Коньерса, он сделал это, чтобы избежать судебного разбирательства.