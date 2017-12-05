Бывший президент Йемена решил помирить участников гражданской войны. Через три дня его убили

4 декабря в столице Йемена Сане убили бывшего президента страны Абдаллу Салеха. Он был застрелен всего через три дня после того, как публично отвернулся от своих соратников в гражданской войне — боевой организации мусульман-шиитов, которых принято называть хуситами. Последние три года Салех и его сторонники при поддержке Ирана воевали в Йемене против войск действующего президента страны, которому помогала коалиция во главе с Саудовской Аравией. Предложив саудитам мир, Салех разорвал отношения с хуситами, и это положило начало боевым действиям в Сане.



Али Абдалла Салех. Фото: Reuters

Абдалла Салех находился у власти в Йемене больше 30 лет

В 1962 году Салех принимал участие в свержении имама-короля Йеменского Мутаваккилийского королевства Мухаммада аль-Бадра, после чего на месте королевства образовалось государство Северный Йемен. Спустя почти 20 лет он это государство возглавил, а затем помог объединению с Южным Йеменом в 1990-м. Салех стал президентом нового государства, получившего название Йемен, и руководил им до 2011 года. Салеха называли «йеменским Маккиавели» за умение находить общий язык с лидерами крупнейших племен и политических сил и держать власть в своих руках на протяжении десятилетий.

Салеха отстранили от власти в результате боевых действий во время «арабской весны», но он не ушел на покой. В стране после революции усилилось влияние хуситов — вооруженной группы мусульман-шиитов, которых поддерживает Иран. Хуситы получили под свой контроль отдельные области в Йемене, в стране в 2014 году началась гражданская война. Салех в ней поддержал хуситов, которые еще недавно выступали за его свержение во время революции 2011 года.

Йемен — полигон для Ирана и Саудовской Аравии

Шиитский Иран поддерживает шиитов в Йемене и поставляет им оружие. Правительство Йемена во главе с Абд-Раббу Мансуром Хади, наоборот, пользуется поддержкой международной коалиции во главе с суннитской Саудовской Аравией, к которой присоединились ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко, Сенегал и Судан. Саудовская Аравия поставляет оружие в Йемен и наносит авиаудары по территории государства; она также принимала участие в наземных операциях.

За почти три года гражданской войны в Йемене погибли не менее 10 тысяч местных жителей, миллионы были вынуждены бежать, в стране сейчас самый серьезный голод за всю ее историю.

Под контролем хуситов остается столица Йемена Сана, где жил Салех. Конфликт дошел до того, что хуситы начали наносить ракетные удары по Саудовской Аравии с помощью вооружений, которое, как утверждается, передал Иран. В Тегеране это отрицают. Последний ракетный удар был нанесен по аэропорту Эр-Рияда в начале ноября, и Саудовская Аравия отчиталась об успешном перехвате ракеты с помощью американского комплекса «Пэтриот». Правда, The New York Times приводит доказательства в пользу того, что на самом деле ракета просто промахнулась мимо аэропорта, а «Пэтриот» ее сбить не сумел.

Салех отвернулся от хуситов, и ему отомстили

У Адбаллы Салеха в течение всего последнего года разворачивался конфликт с руководством хуситов. Ему не нравилось, что от территорий под контролем хуситов перестают поступать налоговые отчисления в центробанк, который платит бюджетникам, в том числе на этих территориях. Банк находится под контролем правительства Йемена, против которого воюют хуситы; такие заявления Салеха они восприняли как предательство, но продолжали сотрудничество. Хуситы распространяли слухи о том, что Салех за их спиной ведет переговоры с Саудовской Аравией — и, как оказалось, это было правдой.

2 декабря Абдалла Салех выступил с речью, в которой обвинил хуситов в убийствах мирных жителей и объявил, что отныне больше не будет их поддерживать. Салех предложил «перевернуть страницу» в истории Йемена и объявил, что готов к переговорам с Саудовской Аравией об урегулировании конфликта. Хуситы в ответ начали военное наступление на Сану, где жил Салех. Бои продолжались все выходные, и в понедельник, 4 декабря, боевики добрались до дома Салеха. Сам он бежал, но на окраине города его машину подорвали, а самого политика застрелил снайпер.

Сын Салеха Ахмед Али призвал бороться против хуситов «до последней капли крови» и отомстить за смерть отца. Правительство Йемена объявило, что амнистирует любого, кто отвернется от хуситов и сложит оружие.