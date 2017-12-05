8 нардепов стали фигурантами уголовного дела по факту бегства Саакашвили из-под стражи

Восемь народных депутатов стали фигурантами уголовного производства, открытого после побега из-под стражи экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА и руководителя «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады во время вечернего заседания. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».



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«Также уголовным делом мы считаем, и об этом уже зарегистрировано уголовное производство, действия всех лиц, которые препятствовали законным действиям правоохранителей СБУ по защите украинского государства. Среди них действующие народные депутаты: Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Виктор Чумак», — сказал Луценко.

Он уточнил, что на данный момент не может говорить о подозрениях, но «следствие обязательно пригласит упомянутых нардепов и даст им оценку, их действиям, которые привели к бегству из-под стражи человека, который обоснованно должен получить подозрение в совершении особо тяжкого преступления против Украины».

«Мы в семь утра в разрешенной судом процедуре вместе с адвокатом пришли домой к Саакашвили, он отказался открывать, двери были взломаны, как позволяет нам закон в подобных случаях, сам Саакашвили выскочил на крышу и провел около полутора часов на крыше с криками „Киев, вставай“. После того как Киев не „встал“, Саакашвили угрожал сброситься с крыши», — отметил Луценко.

По словам генпрокурора, потом Саакашвили согласился на задержание. Его с крыши привели в квартиру и в присутствии адвоката объявили о задержании. С этого момента глава «Движения новых сил» находился под охраной СБУ.

«Возле подъезда этого дома собралось менее сотни активистов, которые, очевидно, не были знакомы с финансовыми связями Саакашвили и окружением Януковича и требовали его освобождения. Пять работников СБУ в конце концов были окружены этой толпой, еще семеро были отрезаны в другом автомобиле и без достаточного подкрепления Нацполиции. Закончилось все это побегом из-под стражи Саакашвили, что является само по себе уголовным преступлением», — резюмировал Луценко.

Саакашвили 5 декабря задержали по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России. Когда в квартиру политика пришли с обыском, Саакашвили забрался на крышу и угрожал спрыгнуть оттуда. Его сняли и задержали, однако толпа сторонников смогла освободить политика, которого уже усадили в автомобиль.