Белый дом сообщил, что Трамп 6 декабря признает Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп признает в среду Иерусалим столицей Израиля. Об этом 5 декабря заявили представители Белого дома на брифинге для журналистов.



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«Президент объявит о том, что правительство США признает Иерусалим столицей Израиля. Он рассматривает это как признание действительности», — отметили в Белом доме.

Представители вашингтонской администрации указали, что американский лидер основывался на «исторической действительности». «Иерусалим — столица еврейского народа, еврейской веры с древнейших времен, — пояснили они. — В Иерусалиме находится израильское правительство, судебная власть в лице Верховного суда».

По словам представителе Белого дома, глава государства понимает , что статус Иерусалима «является весьма деликатным вопросом».

Безопасность американских граждан

США также разработали план по обеспечению безопасности американских граждан после объявления о переносе посольства в Израиле. «Американские ведомства разработали и внедрили надежный план для обеспечения безопасности наших граждан и активов на Ближнем Востоке», — отметили в Белом доме.

«Очевидно, что мы обеспокоены защитой граждан и должностных лиц США в любой точке мира, включая Ближний Восток, — отметили представители вашингтонской администрации. — Все соответствующие агентства, правительственные органы безопасности США участвовали в этом решении. Они представили свою оценку ситуации».

В Белом доме подчеркнули, что будут «действовать соответствующим образом, исходя из этих оценок, чтобы обеспечить степень защиты, которую посчитают необходимой».

По данным газеты Politico , на прошлой неделе Госдепартамент США по засекреченным каналам связи предупредил американские посольства по всему миру о необходимости повысить уровень безопасности перед объявлением Трампа о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Отсрочка переноса посольства в Израиле

Кроме того, сообщается, что президент уведомит Конгресс об отсрочке переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на шесть месяцев. «Президент подпишет уведомление об отсрочке, чтобы избежать довольно значительных сокращений финансирования Госдепартамента, которых требует закон», — отметили в Белом доме.

В Белом доме подчеркнули, что отсрочка необходима, пока посольство не будет открыто. «Ему придется подписать отсрочку, так как того требует закон. Мы физически не можем перенести посольство [за один день]», — сообщили представители администрации.

«Президент объявит о своем поручении Госдепартаменту начать процесс [планирования] переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Но это не означает, что посольство переместится завтра, это практически невозможно <…> в посольстве в Тель-Авиве насчитывается около тысячи сотрудников… Президент не будет устанавливать сроков переноса посольства — это вопрос нескольких лет, не месяцев. Процесс переноса не завершится быстро», — отметили в Белом доме.

Представители Вашингтонской администрации пояснили, что у США даже нет на примете подходящего здания в Иерусалиме под дипмиссию. «Поиск здания займет некоторое время, также как и меры по обеспечению безопасности, — указали они, перечислив и проектные работы, согласование с Конгрессом США. — Это не произойдет мгновенно… Поручение президента подразумевает поиск подходящего места для посольства».

В Белом доме пояснили, что Трамп поручил внешнеполитическому ведомству перенести дипмиссию «с учетом минимального бремени, которое ляжет на плечи американских налогоплательщиков». Трамп провел множество конструктивных переговоров с представителями стран Ближнего Востока. На их основе президент пришел к выводу, что «сейчас подходящее время» сделать «правильный шаг», который не помешает достижению мира, пояснили представители администрации. Он «готов работать бок о бок с ними (странами арабского мира и сторонами конфликта — прим. ТАСС) в качестве посредника» в деле урегулирования ближневосточного конфликта.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш — младший, причем в нарушение собственного обещания перевести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Следующий президент Барак Обама также считал необходимым каждые полгода откладывать реализацию данного закона. Сам Трамп во время предвыборной кампании активно выступал за перенос диппредставительства.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.