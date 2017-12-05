Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что поговорили с президентом Украины Петром Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. Из аудиозаписи, подлинность которой под вопросом, следует, что Лексус и Порошенко обсуждали Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Страна.ua» .



Фото: пресс-служба президента Украины

По словам пранкера, он даже не рассчитывал дозвониться президенту, но тот взял трубку после второго гудка, и беседовал с ним, как с премьер-министром Георгией Квикашвили. Лишь под конец разговора Порошенко понял, что говорит с пранкером.

Стенограмма разговора Порошенко. Алло.

Лексус. Алло.

П. Да-да

Л. Привет дарагой.

П. Привет.

Л. Что у вас там происходит?

П. Ничего. Нашли связи господина Саакашвили с Курченко и российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас предъявляем обвинение. Очень расстраиваюсь.

Л. Ну, а дальше что?

П. Дальше. Будет следствие, будет суд. Мы его не будем там, никаких жестких мер к нему применять.

Л. Угу.

П. Будем в координации находится. Сейчас вот смотрим, куда, как. Сейчас генпрокурор провел пресс-конференцию. Показал видео, аудио, показал передачу денег ему. Показал разговор его, с олигархами. Но это омерзительно и отвратно.

Л. А кто — Курченко давал деньги?

П. Курченко, да. Он отвечает у них полностью за конфискацию и реквизицию нашей собственности на оккупированном Донбассе. И он с ним этими же деньгами финансирует эти акции здесь.

Л. А зачем? Какой смысл?

П. Смысл? Дестабилизировать внутреннеполитическую ситуацию в стране через Саакашвили.

Л. И что Путин пошел на это? Зачем?

П. Путину — чем хуже в Украине, тем лучше. А у тебя есть телефон какой-то закрытый, чтоб мы не болтали. Может быть мы можем по WhatsApp поговорить?

Л. Можем и по WhatsApp. Ну я тут не буду обсуждать ничего такого важного. Я просто хотел узнать.

П. Ну смотри, пусть пару часов пройдет. Мы тогда уже к вечеру созвонимся. К вечеру будет информация, и я тебе расскажу.

Л. Слушай, а вы его выдворять-то собираетесь к нам?

П. Посмотрим.

Л. Просто нам он здесь не надо. Мы ж договаривались об этом.

П. Да-да. Мы с тобой будем в координации.

Л. И он еще говорит, что ты слишком много пьешь.

П. Что-что?

Л. Он говорит, что ты много пьешь. Я читал в интервью…

П. (после долгой паузы) ААААА…

Л. Боярышник запиваешь там горилкой.

П. Я понял, понял. Пошел ты в задницу. Хорошо.

Л. Сам иди туда же.

По словам пранкера, это его третья беседа с президентом Украины. Ранее он и его коллега Владимир Кузнецов (Вован) от имени посла России Зурабова (экс-посол России в Украине Михаил Зурабов. — прим. TUT.BY) и от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаев.

Напомним, 5 декабря Михаила Саакашвили задержала СБУ, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Перед задержанием экс-президент Грузии выбрался на крышу и призвал украинцев протестовать против власти, возле дома произошли потасовки.

Машину окружили сторонники Саакашвили, освободили его и отправились вместе с ним на улицу Грушевского, к зданию Верховной Рады, чтобы требовать принятия закона об импичменте президента Украины Петра Порошенко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около 500 тысяч долларов на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине, а также что целью акций Саакашвили было прекратить уголовное преследование беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановить его контроль над активами в Украине.

Саакашвили, выступая на сцене у здания парламента в Киеве, назвал свое задержание «провокацией и похищением». По его словам, «все обвинения лживые», а украинские силовики делают все для того, чтобы «избавиться в Украине от последнего громкого голоса, который им угрожает».