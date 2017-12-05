Незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата. Об этом сообщает TN .



Подлодка San Juan ВМС Аргентины

«Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара — с дымом, но без огня», — сказал представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Он добавил, что экипаж после этого передал информацию в письменном виде для «избежания искажения фактов». При этом, по словам Бальби, экипаж подлодки просил об изменении курса, чтобы «сократить количество дней в море».

Связь с дизель-электрической подводной лодкой San Juan, на борту которой в момент выхода из города Ушуая находились 44 члена экипажа, прервалась 15 ноября . Поиск субмарины начался вечером 16 ноября; в операции принимает участие ряд государств, включая Россию. 30 ноября ВМС Аргентины сообщили о прекращении операции по спасению экипажа. Родственники моряков с подлодки призвали президента страны Маурисио Макри пересмотреть решение о прекращении спасательной операции.