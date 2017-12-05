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экипаж подлодки "Сан-Хуан" совершил восемь звонков перед исчезновением
06.12.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата. Об этом сообщает
«Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара — с дымом, но без огня», — сказал представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
Он добавил, что экипаж после этого передал информацию в письменном виде для «избежания искажения фактов». При этом, по словам Бальби, экипаж подлодки просил об изменении курса, чтобы «сократить количество дней в море».
Связь с дизель-электрической подводной лодкой San Juan, на борту которой в момент выхода из города Ушуая находились 44 члена экипажа,
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"Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара - с дымом, но без огня", - сказал представитель ВМС...
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