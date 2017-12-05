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В палаточном лагере под зданием Рады прошли столкновения полиции и сторонников Саакашвили
06.12.2017 09:13 — Новости Мира | Tut.by
В лагере, разбитом сторонниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под зданием Верховной Рады в Киеве, прошли столкновения активистов и полицейских, которые приходили искать политика, чтобы привести его на допрос. Об этом сообщает
Столкновения произошли 6 декаря около 6.00. В ходе противостояния полицейские применили против сторонников Саакашвили слезоточивый газ. В лагере заявили о нескольких пострадавших в результате столкновений.
Протестующие начали укреплять баррикады и сносить шины в палаточный городок. Организацией обороны занимается народный депутат, экс-руководитель батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Михаил Саакашвили находится в гостинице «Киев» под охраной.
Тем временем в Генпрокуратуре Украины заявили, что обнародовали далеко не все доказательства по делу Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко, передает
«Еще есть доказательства, которые еще не обнародованы. Они в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам», — сказал он.
Напомним, 5 декабря Михаила Саакашвили задержала СБУ, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Перед задержанием экс-президент Грузии
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около 500 тысяч долларов на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине, а также что целью акций Саакашвили было прекратить уголовное преследование беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановить его контроль над активами в Украине.
Саакашвили, выступая на сцене у здания парламента в Киеве,
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Тем временем в Генпрокуратуре Украины заявили, что обнародовали далеко не все доказательства по делу Михаила Саакашвили: есть и видеосъемка с передачей меченых...
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