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Путину представят список желающих вернуться в Россию беглых олигархов

06.12.2017 10:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовит для президента Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, и попросит разрешить им вернуться в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Титова, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования на родине. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — сказал бизнес-омбудсмен.

Он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос «пофамильно». Кроме того, Титов собирается ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола, а также разрешить им возвращение в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести.

5 декабря Reuters сообщил, что богатые россияне, столкнувшиеся с возможностью новых санкций со стороны США в 2018 году, предложили идею введения специальных бондов, с помощью которых можно будет создать благоприятные условия для возвращения средств в Россию.

В разное время в Великобританию бежали: бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, бывший президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин и другие.

 
 
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В разное время в Великобританию бежали: бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин, бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, бывший президент НПО "Космос" Андрей...

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