ООН прекратит поставку продуктов на Донбасс из-за нехватки денег

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в конце февраля 2018 года прекратит поставки продуктов на восток Украины. Такое решение в организации приняли в связи с отсутствием финансирования.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, несмотря на растущее число голодающих в регионе, в конце февраля 2018 года прекратит поставки продовольственной помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе. Об этом Reuters рассказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Нил Уокер.

Такое решение он объяснил отсутствием финансирования и сокращением ресурсов, из-за которых организации становится «все труднее поддерживать свою деятельность на востоке Украины». «Миссия Всемирной продовольственной программы по оказанию помощи пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины будет продолжаться еще два зимних месяца, а затем прекратится», — сообщил собеседник агентства, заметив однако, что организация надеется поддерживать на Донбассе «ограниченное присутствие» по крайней мере до середины 2018 года и продолжать следить за ситуацией в регионе.

«В прошлом году число нуждающихся в продовольственной помощи людей [на востоке Украины], по сути, удвоилось», — рассказал Уокер. Со ссылкой на данные ООН он отметил, что если в 2016 году на Донбассе было порядка 620 тыс. человек, которые сталкивались с проблемой дефицита продовольствия, то теперь их порядка 1,2 млн. В связи с этим Всемирная продовольственная программа ООН из-за отсутствия средств не может обеспечить их всех едой, пояснил представитель организации, добавив, что всего в гуманитарной помощи из-за конфликта на Донбассе нуждаются более 3 млн украинцев.

Для разрешения этого кризиса в прошлом году ООН запросила $ 200 млн, сообщил Уокер, заметив однако, что, несмотря на то что эта сумма была «каплей в море» по сравнению с запросом организации на оказание глобальной гуманитарной помощи ($ 22,2 млрд), организация до сих пор получила менее 30% запрошенных средств. Это, по словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН в Украине, серьезно «повлияло» на способность организации оказывать какое-либо влияние на ситуацию.

«Хотя Украина больше не появляется на первых полосах газет, люди [там] по-прежнему нуждаются в нашей помощи», — заключил Уокер. В понедельник, 4 декабря, ООН, как напомнил собеседник Reuters, обратилась с призывом ко всем людям помочь собрать в 2018 году для гуманитарной помощи 2,3 млн пострадавшим в результате конфликта в Донбассе $ 187 млн ​

Помимо ООН, гуманитарную помощь Украине периодически оказывают другие страны, в том числе Беларусь, Литва и Россия. Последняя, согласно данным МЧС, с августа 2014 года по август 2017 года направила на Донбасс 68 автоколонн, которые доставили более 70 тыс. т гуманитарных грузов.

Кризис на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года после формирования там самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Стороны конфликта — вооруженные силы Украины, ополченцы, а также другие добровольческие военизированные формирования — периодически обвиняют друг друга в обстрелах и эскалации ситуации.