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Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям УК Украины
06.12.2017 10:53 — Новости Мира | Tut.by
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили проходит в качестве подозреваемого по трем статьям уголовного кодекса. Его розыском занимаются оперативные подразделения национальной полиции и СБУ. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
«Объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15 (Покушение на преступление), ч.2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины», — написала Лариса Сарган.
Накануне генеральный прокурор дал политику 24 часа для добровольной явки к правоохранителям.
Саакашвили
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Его розыском занимаются оперативные подразделения национальной полиции и СБУ. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса...
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