Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям УК Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили проходит в качестве подозреваемого по трем статьям уголовного кодекса. Его розыском занимаются оперативные подразделения национальной полиции и СБУ. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.



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«Объявлен в розыск Саакашвили, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 15 (Покушение на преступление), ч.2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины», — написала Лариса Сарган.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 декабря 2017 г.

Накануне генеральный прокурор дал политику 24 часа для добровольной явки к правоохранителям.

Саакашвили задержали 5 декабря по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил , что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России.

Сторонникам Саакашвили удалось освободить задержанного политика. По его призыву у стен Верховной рады был разбит палаточный лагерь.

Ранним утром 6 декабря в лагере произошли столкновения протестующих с правоохранителями, которые пытались там найти Саакашвили.

Политик, находящийся под охраной в гостинице «Киев», через фейсбук призвал президента Украины прекратить преследование его сторонников.