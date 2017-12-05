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На расследование возможного вмешательства России в выборы США потратили уже более 3 млн долларов

06.12.2017 12:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Расходы команды американского спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможное вмешательство России в президентские выборы США в 2016 году, составили 3,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

Отмечается, что эта сумма была потрачена с середины мая по 30 сентября текущего года. Деньги пошли на оплату работы 17 адвокатов, агентов ФБР и технических сотрудников.

Мюллер представил первые итоги расследования в конце октября. Обвиняемым по этому делу — Полу Манафорту, бывшему главе предвыборного штата Дональда Трампа, и его деловому партнеру Рику Гейтсу — инкриминируется 12 преступных эпизодов, в частности сговор против Соединенных Штатов, отмывание денег и неуплата налогов. При этом ни один из них напрямую не связан с «вмешательством» России.

18 мая бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование Мюллера подтвердит отсутствие «сговора» между его предвыборной кампанией и иностранной державой. Позже он назвал назначение прокурора и начатое им расследование «охотой на ведьм».

Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. В частности, в январе была опубликована рассекреченная версия доклада спецслужб, в которой утверждалось, что за хакерами, атаковавшими американские компьютерные системы во время предвыборной гонки, стоят российские власти, которые таким образом якобы желали повлиять на политический процесс в стране. В России все подобные обвинения в свой адрес категорически отрицают, в том числе на высшем уровне.

 
 
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Отмечается, что эта сумма была потрачена с середины мая по 30 сентября текущего года. Деньги пошли на оплату работы 17 адвокатов, агентов ФБР и технических...

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