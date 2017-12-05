Адское пламя. В Калифорнии горят леса, дома и животные

Более 22 тысяч га выжженной земли и 38 тысяч эвакуированных жителей. На юге Калифорнии из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение.





«Мы преследуем огонь, мы пытаемся опередить его, мы противостоим ему на нескольких направлениях», — цитирует ABC News начальника отдела пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэвида Ричардсона.

Использовать авиацию для тушения пожара из-за сильного ветра спасатели пока не могут.

























По последним данным, от стихии пострадали пятеро человек, из них трое — пожарные. Огонь уже уничтожил более 150 домов, еще 3 тысячи зданий находятся под угрозой. Без электричества остались свыше 107 тысяч жителей округа Вентура и около 50 тысяч человек в городе Санта-Барбара.

Губернатор Джерри Браун объявил в штате режим чрезвычайного положения, сообщает в среду, 6 августа, агентство dpa.

























Как сообщают спасательные службы, огонь движется к тихоокеанскому побережью, при этом ожидается, что критическая ситуация сохранится до четверга-пятницы.