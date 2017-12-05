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Адское пламя. В Калифорнии горят леса, дома и животные
06.12.2017 13:35 — Новости Мира | Tut.by
Более 22 тысяч га выжженной земли и 38 тысяч эвакуированных жителей. На юге Калифорнии из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение.
«Мы преследуем огонь, мы пытаемся опередить его, мы противостоим ему на нескольких направлениях», — цитирует
Использовать авиацию для тушения пожара из-за сильного ветра спасатели пока не могут.
По последним данным, от стихии пострадали пятеро человек, из них трое — пожарные. Огонь уже уничтожил более 150 домов, еще 3 тысячи зданий находятся под угрозой. Без электричества остались свыше 107 тысяч жителей округа Вентура и около 50 тысяч человек в городе Санта-Барбара.
Губернатор Джерри Браун объявил в штате режим чрезвычайного положения, сообщает в среду, 6 августа, агентство dpa.
Как сообщают спасательные службы, огонь движется к тихоокеанскому побережью, при этом ожидается, что критическая ситуация сохранится до четверга-пятницы.
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Более 22 тысяч га выжженной земли и 38 тысяч эвакуированных жителей. На юге Калифорнии из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров объявлено чрезвычайное...
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