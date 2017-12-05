ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адское пламя. В Калифорнии горят леса, дома и животные

06.12.2017 13:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 22 тысяч га выжженной земли и 38 тысяч эвакуированных жителей. На юге Калифорнии из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров объявлено чрезвычайное положение.


«Мы преследуем огонь, мы пытаемся опередить его, мы противостоим ему на нескольких направлениях», — цитирует ABC News начальника отдела пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэвида Ричардсона.

Использовать авиацию для тушения пожара из-за сильного ветра спасатели пока не могут.







По последним данным, от стихии пострадали пятеро человек, из них трое — пожарные. Огонь уже уничтожил более 150 домов, еще 3 тысячи зданий находятся под угрозой. Без электричества остались свыше 107 тысяч жителей округа Вентура и около 50 тысяч человек в городе Санта-Барбара.

Губернатор Джерри Браун объявил в штате режим чрезвычайного положения, сообщает в среду, 6 августа, агентство dpa.







Как сообщают спасательные службы, огонь движется к тихоокеанскому побережью, при этом ожидается, что критическая ситуация сохранится до четверга-пятницы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 22 тысяч га выжженной земли и 38 тысяч эвакуированных жителей. На юге Калифорнии из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров объявлено чрезвычайное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На расследование возможного вмешательства России в выборы США потратили уже более 3 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика