Экс-главу контрразведки Польши задержали из-за договора с ФСБ

В Польше задержали генерала Петра Пытеля, возглавлявшего ранее службу военной контрразведки страны. Как сообщил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, генерала подозревают в нарушении закона при заключении соглашения о сотрудничестве с российской ФСБ.



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По данным польских СМИ, прокуратура рекомендовала жандармерии задержать Пытеля, поскольку ему планируют предъявить обвинение. По неофициальным данным, задержание может также быть связано с его неявкой на допрос.

Задержание Пытеля может быть связано с договором, который служба военной контрразведки Польши подписала в 2010 году с российскими спецслужбами. Этот договор касался вывода из Афганистана польского контингента.

Расследование по факту сотрудничества польской военной контрразведки с ФСБ началось еще в 2016 году. Помимо Пытеля в список подозреваемых по делу попал еще один бывший глава польской спецслужбы — генерал Януш Носек.

Прокуратура усматривает в их действиях признаки превышения полномочий. По мнению ведомства, они приняли решение о сотрудничестве с иностранной спецслужбой с нарушением установленного законом порядка.

Не учли другие мнения

Согласно польским законам, оценку перспективам такого сотрудничества должны дать политики, в первую очередь министр обороны. Затем на основании этой оценки сотрудничество должен либо одобрить либо запретить премьер-министр страны.

По мнению прокуратуры, Носек и Пытель уведомили о планах сотрудничества Дональда Туска, возглавлявшего тогда правительство страны, но при этом не заручились поддержкой других политиков, мнение которых необходимо было учитывать.

Туска, который сейчас возглавляет Европейский совет, весной уже допросили в прокуратуре. Никаких развернутых комментариев после восьмичасовой беседы со следователем он давать не стал, заявив только, что считает дело чисто политическим.

Бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк также заявил, что считает дело элементом политической борьбы в стране. По его мнению, за преследованием Пытеля и Носека стоит нынешний министр обороны Антоний Мацеревич.

Сам Пытель еще в феврале заявлял, что Мацеревич, инициировавший новую проверку на предмет причастности российских спецслужб к крушению под Смоленском самолета премьер-министра Польши Леха Качиньского, сам не верит эту версию.

Пытель утверждает, что Мацеревич сам ему в этом признался, а также еще в 2015 году предлагал ему фактическую неприкосновенность в обмен на прекращение дела, которое, как считал министр, контрразведка на него завела. Пытель же настаивает, что никакого расследования и не было.

Пытель возглавлял службу военной контрразведки Польши с 2013 по 2015 год. На этом посту он сменил Носека, который был главой службы с 2008 по 2013 год. В 2015 году к власти в стране пришла партия «Право и справедливость», и Пытеля отправили в отставку.