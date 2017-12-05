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Песков рассказал, когда Путин может сообщить решение по участию в выборах

06.12.2017 14:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах 2018 года в любой день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, верны ли слухи, что Путин намерен объявить об этом в среду.

«Президент может это сделать в любое время, поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. О своем выдвижении на предстоящих в 2018 году выборах президента уже объявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»). «Справедливая Россия», по данным РБК, может отказаться от выдвижения своего кандидата, поддержав Путина.

Помимо этого, об участии в кампании заявила телеведущая Ксения Собчаки журналистка Екатерина Гордон. Предвыборную кампанию также ведет Алексей Навальный, у которого есть непогашенная судимость по тяжкой статье — по действующему закону это запрещает ему выдвигаться на выборах президента.

Владимир Путин пока уходит от прямого ответа на вопрос о намерении участвовать в выборах. Между тем источники СМИ в Кремле неоднократно сообщали, что идет активная подготовка к его президентской кампании.

Путин первый раз занял пост президента в 2000 году. Затем он был переизбран на второй срок — до 2008 года. В 2012 году Путин, занимавший пост премьер-министра, был вновь избран на пост президента — на этот раз на шестилетний срок. Соответствующие поправки, увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет, были приняты в конце 2008 года.

 
 
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Владимир Путин пока уходит от прямого ответа на вопрос о намерении участвовать в выборах. Между тем источники СМИ в Кремле неоднократно сообщали, что идет активная...

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