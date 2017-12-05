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Порошенко о деле Саакашвили: Народ раньше силовиков раскусил эту гоп-компанию

06.12.2017 15:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Петр Порошенко признался, что ошеломлен озвученными накануне подробностями по делу Саакашвили и поблагодарил силовиков, за то что не дали дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом президент Украины заявил во время своего рабочего визита во Львовскую область.


Фото: пресс-служба президента Украины

«Силой нас уже не возьмешь. Поэтому все больше враг делает ставку на то, чтобы бить в спину, подрывать изнутри. Дестабилизировать ситуацию в стране», — цитирует Порошенко Гордон.UA. Он также отметил, что в Москве не жалеют сил на эти цели, «да и денег у них куры не клюют».

«Я думал, что меня трудно чем-то удивить… Но то, что вчера услышала и увидела вся страна, ошеломило всех. Конечно, я благодарю ГПУ и СБУ за профессиональную работу по защите национальных интересов государственности», — заявил Порошенко.

Про словам Порошенко, его не может не радовать то, что украинский народ раньше силовиков раскусил «профинансированную из Москвы гоп-компанию».

«Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. И мы поэтому даем подобным делам отпор», — заявил Порошенко.

Саакашвили задержали 5 декабря по подозрению «в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности». Генпрокурор Украины сообщил, что на свои акции протеста Саакашвили получал деньги от опальных украинских олигархов, скрывающихся в России.

Сторонникам Саакашвили удалось освободить задержанного политика. Генеральный прокурор дал Саакашвили 24 часа для добровольной явки к правоохранителям. Как стало известно сегодня, Саакашвили объявлен в Украине в розыск по трем статьям УК.

 
 
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Петр Порошенко признался, что ошеломлен озвученными накануне подробностями по делу Саакашвили и поблагодарил силовиков, за то что не дали дестабилизировать...

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