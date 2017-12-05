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Порошенко о деле Саакашвили: Народ раньше силовиков раскусил эту гоп-компанию
06.12.2017 15:11 — Новости Мира | Tut.by
Петр Порошенко признался, что ошеломлен озвученными накануне подробностями по делу Саакашвили и поблагодарил силовиков, за то что не дали дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом президент Украины заявил во время своего рабочего визита во Львовскую область.
«Силой нас уже не возьмешь. Поэтому все больше враг делает ставку на то, чтобы бить в спину, подрывать изнутри. Дестабилизировать ситуацию в стране», — цитирует Порошенко
«Я думал, что меня трудно чем-то удивить… Но то, что вчера услышала и увидела вся страна, ошеломило всех. Конечно, я благодарю ГПУ и СБУ за профессиональную работу по защите национальных интересов государственности», — заявил Порошенко.
Про словам Порошенко, его не может не радовать то, что украинский народ раньше силовиков раскусил «профинансированную из Москвы гоп-компанию».
«Армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. И мы поэтому даем подобным делам отпор», — заявил Порошенко.
Саакашвили
Сторонникам Саакашвили удалось
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Петр Порошенко признался, что ошеломлен озвученными накануне подробностями по делу Саакашвили и поблагодарил силовиков, за то что не дали дестабилизировать...
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