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Французский суд оставил Керимова на свободе, но увеличил сумму залога в 8 раз

06.12.2017 15:59 — Новости Мира | Tut.by  
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В среду, 6 декабря, апелляционный суд во французском городе Экс-ан-Прованс вынес решение по ходатайству прокурора Ниццы, который требовал изменить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова.


Фото: Reuters

Напомним, 51-летний российский сенатор был задержан в Ницце поздно вечером 20 ноября. После того как Керимов почти двое суток провел в предварительном заключении, суд в Ницце принял решение выпустить его под залог в 5 миллионов и обязательство не покидать департамент Приморские Альпы и регулярно отмечаться в полиции.

Позднее стало стало известно, что прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр подал ходатайство с требованием изменить меру пресечения для Керимова, который обвиняется в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов».

Накануне рассмотрения этого ходатайства (которое состоялось во вторник, 5 декабря) прокурор заявил французским СМИ о том, что Керимов подозревается еще и в нелегальном ввозе во Францию «от 500 до 750 миллионов евро».

В итоге суд Экс-ан-Прованса, который перенес оглашение вердикта на 6 декабря, оставил Сулеймана Керимова на свободе, но увеличил сумму залога до 40 миллионов евро.

 
 
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В среду, 6 декабря, апелляционный суд во французском городе Экс-ан-Прованс вынес решение по ходатайству прокурора Ниццы, который требовал изменить меру пресечения...

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