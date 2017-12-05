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Французский суд оставил Керимова на свободе, но увеличил сумму залога в 8 раз
06.12.2017 15:59 — Новости Мира | Tut.by
В среду, 6 декабря, апелляционный суд во французском городе Экс-ан-Прованс вынес решение по ходатайству прокурора Ниццы, который требовал изменить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова.
Напомним, 51-летний российский сенатор
Позднее стало стало известно, что прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр подал ходатайство с требованием изменить меру пресечения для Керимова, который обвиняется в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов».
Накануне рассмотрения этого ходатайства (которое состоялось во вторник, 5 декабря) прокурор заявил французским СМИ о том, что Керимов
В итоге суд Экс-ан-Прованса, который перенес оглашение вердикта на 6 декабря, оставил Сулеймана Керимова на свободе, но увеличил сумму залога до 40 миллионов евро.
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В среду, 6 декабря, апелляционный суд во французском городе Экс-ан-Прованс вынес решение по ходатайству прокурора Ниццы, который требовал изменить меру пресечения...
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