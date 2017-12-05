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Журнал "Time" присудил звание "Человек года" группе людей за хештегом #MeToo
06.12.2017 16:49 — Новости Мира | Tut.by
Журнал Time уже традиционно
На втором месте президент США Дональд Трамп, он получил титул «человека года» в 2016 году, третье место взял председатель КНР Си Цзиньпин.
Под хештегом #MeToo женщины публикуют истории о домогательствах, которым они подверглись в жизни, и раньше боялись об этом рассказать. Движение запустила актриса Алиса Милано. Заявлять о произошедшем во всеуслышание женщины, среди которых много знаменитостей, стали на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях уже обвиняли Чарли Шина,
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Человеком года-2015 по версии журнала была канцлер Германии
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Журнал Time уже традиционно выбрал "человека года". В этом году этого звания удостоились те, кто рассказал о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.
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