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Журнал "Time" присудил звание "Человек года" группе людей за хештегом #MeToo

06.12.2017 16:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Журнал Time уже традиционно выбрал «человека года». В этом году этого звания удостоились те, кто рассказал о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.


Фото: time.com

На втором месте президент США Дональд Трамп, он получил титул «человека года» в 2016 году, третье место взял председатель КНР Си Цзиньпин.

Под хештегом #MeToo женщины публикуют истории о домогательствах, которым они подверглись в жизни, и раньше боялись об этом рассказать. Движение запустила актриса Алиса Милано. Заявлять о произошедшем во всеуслышание женщины, среди которых много знаменитостей, стали на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях уже обвиняли Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

По версии читателей журнала «Человеком года-2017» стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Человеком года-2015 по версии журнала была канцлер Германии Ангела Меркель. В 2014 году титул присудили борцам с Эболой, а в 2013-м — папе римскому Франциску.

Time — популярный еженедельный журнал в США, который издается с 1923 года, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Присуждать звание «Человек года» журнал стал с 1927 года. Первым стал летчик Чарльз Линдберг, который впервые в истории в одиночку перелетел Атлантику. Победителя выбирает исполнительный редактор. С 1999 года журнал публикует рейтинг Time 100 — список ста наиболее влиятельных людей прошедшего года.

 
 
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Журнал Time уже традиционно выбрал "человека года". В этом году этого звания удостоились те, кто рассказал о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.

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