Журнал Time уже традиционно выбрал «человека года». В этом году этого звания удостоились те, кто рассказал о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.



Фото: time.com

На втором месте президент США Дональд Трамп, он получил титул «человека года» в 2016 году, третье место взял председатель КНР Си Цзиньпин.

Под хештегом #MeToo женщины публикуют истории о домогательствах, которым они подверглись в жизни, и раньше боялись об этом рассказать. Движение запустила актриса Алиса Милано. Заявлять о произошедшем во всеуслышание женщины, среди которых много знаменитостей, стали на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях уже обвиняли Чарли Шина, Кевина Спейси , Стивена Сигала и Дастина Хоффмана .

По версии читателей журнала «Человеком года-2017» стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Человеком года-2015 по версии журнала была канцлер Германии Ангела Меркель . В 2014 году титул присудили борцам с Эболой , а в 2013-м — папе римскому Франциску .

Time — популярный еженедельный журнал в США, который издается с 1923 года, штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Присуждать звание «Человек года» журнал стал с 1927 года. Первым стал летчик Чарльз Линдберг, который впервые в истории в одиночку перелетел Атлантику. Победителя выбирает исполнительный редактор. С 1999 года журнал публикует рейтинг Time 100 — список ста наиболее влиятельных людей прошедшего года.