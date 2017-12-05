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Путин будет участвовать в выборах президента России в 2018 году
06.12.2017 17:34 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ 6 декабря.
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Президент России Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году.
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