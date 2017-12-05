Путин будет участвовать в выборах президента России в 2018 году

Президент России Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ 6 декабря.



«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин.