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Путин будет участвовать в выборах президента России в 2018 году

06.12.2017 17:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году. Об этом он сообщил на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ 6 декабря.


«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин.

 
 
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Президент России Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году.

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