Святое место раздора. Как статус Иерусалима может повлиять на ситуацию в мире

Вечером 6 декабря президент США Дональд Трамп должен сделать официальное заявление о статусе Иерусалима. Как сообщила пресс-служба Белого дома, он объявит, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. Это может привести к росту напряженности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Почему — объясняет TUT.BY.

Что это за город? Иерусалим является священным городом для трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Главная святыня для христиан всех конфессий — Храм Гроба Господня (Храм Воскресения Христова), для иудеев — Храмовая гора и западная стена Иерусалимского храма — Стена плача, для мусульман — мечеть Аль-Акса и Купол Скалы на Храмовой горе. А статус Иерусалима, который сейчас является еще и столицей двух государств, — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Так уж исторически сложилось.

Почему так исторически сложилось? В 1948 году Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. Уже на следующий день Лига арабских государств (а точнее Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания) объявили Израилю войну. Боевые действия продолжались больше года, и молодое государство не только отстояло свое право на независимость, но и получило часть Иерусалима. Город был разделен на две части — западная перешла под контроль Израиля, восточная — Трансиордании (Иордании в настоящее время. — Прим. TUT.BY). А в 1967 году началась еще одна война между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. За шесть дней Израиль захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты, а главное — Восточный Иерусалим. Израиль объявил свой суверенитет над объединенным Иерусалимом. Позже Иерусалим был назван «единой и неделимой» столицей Израиля. В этом городе располагаются все ветви израильской власти — законодательная, судебная и исполнительная: резиденции президента и премьер-министра Израиля, Кнессет (парламент. — Прим. TUT.BY), Верховный суд, Банк Израиля, штаб-квартира полиции Израиля и все министерства (за исключением Министерства обороны и Министерства сельского хозяйства и сельского развития). В Палестине же настаивают на том, что Иерусалим — столица Палестинской автономии. В то же время, реально оценивая положение дел, в Палестине говорят о том, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины, а Западный Иерусалим — столицей Израиля, притом что каждое из государств будет наделено полным суверенитетом над соответствующей частью города со своим собственным муниципальным управлением.

А как считают в мире? В мире Иерусалим не признают столицей Израиля. В ООН заявляют, что статус города должен быть определен в ходе мирных переговоров между Израилем и Палестиной, а до тех пор он «является частью оккупированной Палестины». «Город Иерусалим является неотъемлемой частью оккупированной Палестины. Он должен быть полностью покинут и безоговорочно передан под арабский суверенитет», — говорилось в тексте резолюции . Ею же предписывалось , что до выхода Израиля из Восточного Иерусалима все страны — члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Посольства иностранных государств, которые были в Иерусалиме, перенесли. Теперь все посольства других стран, а их в Израиле 86, расположены в Тель-Авиве, Рамат-Гане и Герцлии. Но в Иерусалиме находится Генеральное консульство США и некоторых других стран, контактирующих с Палестинской автономией.

А как считают в Беларуси и России? «Посольство Республики Беларусь в Государстве Израиль расположено в Тель-Авиве», — лаконично прокомментировали TUT.BY в МИД Беларуси. В России же официально не признают Иерусалим израильской столицей. Однако в апреле 2017 года в МИД России заявили , что поддерживают создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Одновременно было отмечено, что тем самым Россия признает Западный Иерусалим столицей Государства Израиль.

А почему США решили признать Иерусалим столицей Израиля? В Администрации Белого дома заявили, что президент США Дональд Трамп, основываясь на «исторической действительности», рассматривает признание Иерусалима столицей Израиля «как признание действительности». В то же время Дональд Трамп, по словам представителей Белого дома, на очередные полгода отсрочит перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение о переносе было принято еще в 1995 году, однако каждые полгода американские президенты подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для мусульман.

Как на это реагируют в мире? Организация исламского сотрудничества (ОИС) предостерегла президента США от признания Иерусалима столицей Израиля. Там отметили, что в случае «признания аннексии Израилем Восточного Иерусалима» или переноса посольства в Иерусалим 57 членов организации должны будут разорвать все связи с государством, поступившим таким образом. В организации считают, что подобный шаг продемонстрирует «открытую агрессию» в отношении арабского и мусульманского мира. Но поскольку перенос посольства вряд ли произойдет в ближайшее время, резких движений члены ОИС делать не будут. А вот в Турции считают, что «Иерусалим — это красная черта для Анкары». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет в очередной раз ссориться с США, но пригрозил разорвать отношения с Израилем. В Израиле же ситуацию не комментируют и ждут заявления Дональда Трампа.

Что теперь будет и почему это важно? Возможно нарастание напряженности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Признание США столицей Израиля Иерусалима вызовет возмущение в арабских и мусульманских странах — как минимум стоит ожидать акций протеста. Госдеп США предупредил американские посольства по всему миру о необходимости повысить уровень безопасности перед объявлением Трампа. В США также разработали план по обеспечению безопасности американских граждан за пределами страны. «Американские ведомства разработали и внедрили надежный план для обеспечения безопасности наших граждан и активов на Ближнем Востоке», — отметили в Белом доме. В Белом доме подчеркнули, что будут «действовать соответствующим образом, исходя из этих оценок, чтобы обеспечить степень защиты, которую посчитают необходимой». О террористических атаках вслух не говорят, но то, что они вероятны, понимает каждый.