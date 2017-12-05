Собчак прокомментировала выдвижение Путина на выборах президента в 2018 году

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, заявила, что глава государства Владимир Путин выиграет на грядущих выборах, передает РИА «Новости» .



Фото: sobchakprotivvseh.ru

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин, скорее, выиграет эти выборы, как всегда», — сказала она на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.

По словам Собчак, она все равно пойдет на выборы и будет «говорить от лица тех людей, которые хотят перемен».

«Потому что ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем», — заключила она.

Ранее президент России Владимир Путин во время его выступления перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление российского лидера, отметив, что это решение дает уверенность в завтрашнем дне.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что фракция поддержит кандидатуру Путина на выборах.