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Собчак прокомментировала выдвижение Путина на выборах президента в 2018 году
06.12.2017 20:59 — Новости Мира | Tut.by
Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, заявила, что глава государства Владимир Путин выиграет на грядущих выборах, передает
«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин, скорее, выиграет эти выборы, как всегда», — сказала она на встрече с волонтерами в Нижнем Новгороде.
По словам Собчак, она все равно пойдет на выборы и будет «говорить от лица тех людей, которые хотят перемен».
«Потому что ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем», — заключила она.
Ранее президент России Владимир Путин во время его выступления перед рабочими завода ГАЗ в Нижнем Новгороде
В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что фракция поддержит кандидатуру Путина на выборах.
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Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, заявила, что глава государства Владимир Путин выиграет на...
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