|
Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
06.12.2017 21:21 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля.
«Я принял решение о том, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он.
При этом он отметил, что США привержены мирному урегулированию на Ближнем Востоке, которое устроит обе стороны.
Он дал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США в Иерусалим.
(Дополняется.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии