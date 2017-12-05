Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля.

«Я принял решение о том, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал он.

При этом он отметил, что США привержены мирному урегулированию на Ближнем Востоке, которое устроит обе стороны.

Он дал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США в Иерусалим.

(Дополняется.)