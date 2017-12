Китайская газета в провинции у границы КНДР опубликовала инструкции на случай ядерной войны

Китайская газета Jilin Daily, которая выходит в провинции Цзилинь (Гирин), пограничной с Северной Кореей, рассказала читателям, как следует себя вести в случае ядерной войны.

Статья под заголовком «Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты» занимает целую полосу. В случае ядерного взрыва жителям провинции советуют закрыть окна и двери, а также спрятаться под столом или кроватью — если нет возможности добраться до специального укрытия.

Тем, кто во время ядерного взрыва окажется около реки или озера, авторы материала рекомендуют прыгнуть в воду.

Выходя на улицу, следует надевать защитную одежду и закрывать лицо маской. Возвращаясь домой — тщательно мыться и чистить уши.

Текст в газете сопровождается иллюстрациями.