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Китайская газета в провинции у границы КНДР опубликовала инструкции на случай ядерной войны
06.12.2017 21:20 — Новости Мира | Tut.by
Китайская газета Jilin Daily, которая выходит в провинции Цзилинь (Гирин), пограничной с Северной Кореей, рассказала читателям, как следует себя вести в случае ядерной войны.
Статья под заголовком «Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты» занимает целую полосу. В случае ядерного взрыва жителям провинции советуют закрыть окна и двери, а также спрятаться под столом или кроватью — если нет возможности добраться до специального укрытия.
Тем, кто во время ядерного взрыва окажется около реки или озера, авторы материала рекомендуют прыгнуть в воду.
Выходя на улицу, следует надевать защитную одежду и закрывать лицо маской. Возвращаясь домой — тщательно мыться и чистить уши.
Текст в газете сопровождается иллюстрациями.
Северная Корея за последние годы значительно активизировала ядерные и ракетные испытания. В сентябре КНДР объявила о создании водородной бомбы.
Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу Соединенным Штатам. КНДР угрожала нанести удар по острову Гуам, принадлежащему США.
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Текст в газете сопровождается иллюстрациями.
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