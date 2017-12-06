Минобороны России ответило Пентагону на непризнание освобождения Сирии от ИГ

Минобороны России ответило представителю Пентагона, который заявил, что на территории Сирии пока что не удалось победить боевиков «Исламского государства».



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«Слова о якобы непобежденном ИГИЛ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирии», — говорится в сообщении официального представителя Минобороны России генерала-майора Игорь Конашенкова, поступившем в РБК.

Конашенков добавил, что боевики ИГ не побеждены «как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака», что Вашингтон «по каким-то причинам годами» не замечает.

В среду, 6 декабря, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил , что «все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены», а территория страны освобождена. «Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — резюмировал генерал.

Комментируя эту информация, представитель Пентагона Эрик Пэхон сказал «РИА Новости» , что считает слова о том, что ИГ побеждено в Сирии «неправдой». «И даже когда будет ликвидирован последний боевик ИГ, останется еще много работы, направленной на то, чтобы не дать террористам вновь овладеть инициативой, как это случилось в 2014 году. Эта битва далека от завершения», — объяснил он свою позицию ТАСС .

В конце ноября Reutes выяснило, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных, несмотря на то, что Пентагон официально признавал присутствие в стране только 500 своих военнослужащих. В Пентагоне позднее уточнили, что в Сирии действительно размещены около 2 тыс. военных, в Ираке 5,2 тыс.

По словам Пэхона, американские военнослужащие покинут Сирию, когда ситуация на территориях, захваченных у ИГ, стабилизируется.​