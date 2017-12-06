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Минобороны России ответило Пентагону на непризнание освобождения Сирии от ИГ
07.12.2017 00:32 — Новости Мира | Tut.by
Минобороны России ответило представителю Пентагона, который заявил, что на территории Сирии пока что не удалось победить боевиков «Исламского государства».
«Слова о якобы непобежденном ИГИЛ в Сирии — искусственный предлог и повод для оправдания Пентагоном незаконного оставления американских войск в Сирии», — говорится в сообщении официального представителя Минобороны России генерала-майора Игорь Конашенкова, поступившем в РБК.
Конашенков добавил, что боевики ИГ не побеждены «как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака», что Вашингтон «по каким-то причинам годами» не замечает.
В среду, 6 декабря, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Комментируя эту информация, представитель Пентагона Эрик Пэхон сказал
В конце ноября Reutes выяснило, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военных, несмотря на то, что Пентагон официально признавал присутствие в стране только 500 своих военнослужащих. В Пентагоне позднее уточнили, что в Сирии действительно размещены около 2 тыс. военных, в Ираке 5,2 тыс.
По словам Пэхона, американские военнослужащие покинут Сирию, когда ситуация на территориях, захваченных у ИГ, стабилизируется.
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В российском Минобороны посчитали, что таким образом Пентагон хочет оправдать присутствие американских военных в Сирии.
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