6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Трамп также заявил о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, при этом он подписал формальное уведомление Конгрессу США об очередной отсрочке переноса дипмиссии еще на шесть месяцев. О реакции мировых лидеров на решение американского президента сообщает ТАСС .



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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз глубоко озабочен решением США и возможными последствиями этого для мирного процесса.

«Позиция Евросоюза остается неизменной: ожидания обеих сторон [Палестины и Израиля] должны быть реализованы путем переговоров для определения статуса Иерусалима как столицы двух государств», — сказала Могерини.

Могерини изложила свою позицию в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом и намерена обсудить вопрос с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Франция не поддерживает одностороннее решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, заявил президент Эмманюэль Макрон.

«Франция и Европа привержены урегулированию [ближневосточного конфликта] на основе сосуществования двух государств, Израиля и Палестины, в мире и безопасности в международно признанных границах с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств», — заявил Макрон.

Турция осуждает решение Вашингтона перенести, написал в министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим. Это решение противоречит нормам международного права и соответствующим резолюциям ООН», — подчеркнул глава МИД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал заявление Трампа и призвал другие государства последовать примеру США.

В то же время израильский премьер подчеркнул, что решение Трампа не изменит сложившегося положения в отношении святых мест Иерусалима. «Я четко заявляю: не будет никаких изменений статус-кво в отношении святых мест, — сказал он. — Израиль всегда будет обеспечивать свободу вероисповедания одинаково как для иудеев, так и для христиан и мусульман».

Принятое Трампом решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства означает уход США из мирного процесса на Ближнем Востоке, заявил в телеобращении к нации палестинский руководитель Махмуд Аббас.

По словам палестинского руководителя, решение Трампа «ничего не изменит в статусе Иерусалима как города арабов, палестинцев, христиан и мусульман». Аббас предупредил, что этот шаг Вашингтона «приведет к опасной эскалации». «Это — смертный приговор для всех мирных усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке», — подчеркнул он.

Вопрос о статусе Иерусалима может быть решен только в рамках прямых переговоров между Израилем и Палестиной, а урегулирование двустороннего конфликта должно завершиться созданием двух отдельных государств со столицей в этом древнем городе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул безальтернативность формулы урегулирования конфликта путем создания двух государств, «живущих бок о бок в мире, безопасности» и «с Иерусалимом в качестве столицы и Израиля, и Палестины». «Плана „Б“ нет», — добавил генсек.

Германия не согласна с решением президента США, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

«Федеральное правительство не поддерживает эту позицию, поскольку статус Иерусалима должен обсуждаться в рамках «формулы двух государств», — опубликовал в Twitter цитату Меркель пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также не согласна с решением Трампа.

«Мы полагаем, что решение Трампа не принесет пользы в том, что касается перспектив установления мира в этом регионе. Британское посольство в Израиле расположено в Тель-Авиве, и у нас нет планов по его переводу», — отмечается в заявлении.

Египет заявил о недопустимости принятия подобных решений в одностороннем порядке.

«Принятие таких решений в одностороннем порядке не изменит статус города как находящегося под оккупацией, но идет вразрез с резолюциями ООН, запрещающими любые действия, способными изменить статус-кво в Иерусалиме», — отмечается в коммюнике МИД страны.

Египетский МИД предупреждает, что решение Трампа чревато непредсказуемыми последствиями для стабильности в регионе, «поскольку оно всколыхнет чувства арабов и мусульман, учитывая духовный, культурный и исторический статус Иерусалима, и крайне негативно отразится на будущем мирного процесса между палестинцами и израильтянами».

Иран также осудил решение президента Трампа, сообщили в МИД. Решение Трампа противоречит резолюциям международных организаций, отметил иранский МИД. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее в среду заявил, что намерение США перенести свое посольство в Иерусалим говорит об их слабости и некомпетентности.

Святое место раздора. Как статус Иерусалима может повлиять на ситуацию в мире