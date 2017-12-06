В Конгрессе США отказались объявлять импичмент Трампу

Палата представителей Конгресса США на состоявшемся 6 декабря заседании отклонила проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу, причем против этой инициативы выступили не только республиканцы, но и демократы.



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Против резолюции высказались 364 человека, а за — только 58.

Документ был вынесен на рассмотрение демократом от штата Техас Элом Грином. Он, в частности, упрекает главу государства в том, что тот спровоцировал распространение в стране практики притеснений и расизма. Так, законодатель упоминает, что Трамп во время беспорядков в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния) в августе 2017 года упрекнул в применении насилия не только ультраправых активистов и неонацистов, но и их противников.

Однако даже однопартийцы Грина не поддержали столь радикальный шаг — из 364 проголосовавших против резолюции конгрессменов 126 были демократами. Как отметила их лидер в нижней палате Нэнси Пелоси (от штата Калифорния), «хотя вопрос о его [Трампа] способности управлять этой страной закономерен», сейчас неподходящее время для рассмотрения подобного документа.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в «государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях». «Исключительной прерогативой» формулировать и выдвигать обвинения обладает Палата представителей Конгресса, а судебные заседания проходят в Сенате (верхней палате) под председательством главного судьи Верховного суда США. Для отстранения лица от занимаемой должности обвинение должно быть поддержано двумя третями голосов присутствующих сенаторов.

В США процедура импичмента главы государства инициировалась трижды . В 1868 году президента Эндрю Джонсона (1865−1869) обвинили в незаконной отправке в отставку военного министра, а Билла Клинтона, который руководил страной с 1992 по 2000 год, в 1998—1999 годах — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба главы государства были оправданы Сенатом.

Ричард Никсон, являвшийся в 1969—1974 годах американским лидером, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название «Уотергейт».