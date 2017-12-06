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Половина стран Совбеза ООН потребовала провести заседание по Иерусалиму

07.12.2017 07:23 — Новости Мира | Tut.by  
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На фоне решения президента США признать Иерусалим столицей Израиля восемь стран Совета Безопасности ООН потребовали созыва внеочередного заседания.


Фото: Reuters

Решение президента США Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим не приняли ни европейские партнеры, ни арабские государства: восемь стран потребовали провести заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters. Всего в Совбезе ООН 15 стран.

Запрос генсеку ООН о проведении заседания в пятницу, 8 декабря, подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай.

Генсек ООН Антониу Гуттериш также не подержал решение Трампа. «Я постоянно высказывался против любых односторонних мер, который поставили бы под угрозу будущее мира для израильтян и палестинцев», — заявил Гуттериш.

С критикой выступил и президент Палестины Махмуд Аббас. Он назвал Иерусалим «вечной столицей Палестины», а решение Трампа сравнил с отказом США от статуса посредника в переговорах о мире между Израилем и Палестиной. Палестину поддержали другие арабские государства региона, а также Турция.

Премьер Британии Тереза Мэй публично заявила о несогласии с политикой США. По ее мнению, это не помогает мирному процессу. Не поддержали решение Вашингтона президент Франции и канцлер Германии.

В прошлом году Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая подчеркивает, что организация не будет признавать итогов шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль аннексировал Восточный Иерусалим. Палестина считает, что эта часть города должна считаться столицей палестинского государства.

В среду, 6 декабря, Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести посольство из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это историческим событием.

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Запрос генсеку ООН о проведении заседания в пятницу, 8 декабря, подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай.

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