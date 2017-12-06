КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове

Власти КНДР уже не задаются вопросом, случится ли война на Корейском полуострове, а спрашивают, когда это произойдет, следует из последнего заявления МИД страны. Пхеньян считает, что США «шаг за шагом» идут к войне.

Масштабные совместные учения США и Южной Кореи, а также заявления со стороны высшего руководства Штатов делают войну на Корейском полуострове неизбежной. Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на заявление представителя МИД КНДР.



«Начало войны на Корейском полуострове — установленный факт. Остается вопрос: когда начнется война?», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи.



По его словам, власти Северной Кореи «не хотят войны ради войны». «Однако не будем скрывать, что если США продолжат испытывать наше терпение и разожгут ядерную войну, мы, безусловно, заставим США дорого заплатить за последствия, применив ядерное оружие, которое мы постоянно улучшаем», — говорится в заявлении.



При этом в МИД КНДР посчитали, что «небрежные» заявления президента США Дональда Трампа и «отчаянные» маневры американских военных показывают, что настоящая администрация президента США «приняла решение провоцировать войну на Корейском полуострове и шаг за шагом идет к этому».



США и Южная Корея проводят крупнейшие в истории двух стран совместные учения Военно-воздушных сил в небе над Корейским полуостровом. В начале недели американские власти направили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения F-35 и F-22 для участия в учениях. Всего в маневрах должны принять участие 12 тыс. военных и до 230 самолетов.



Отработка действий Военно-воздушных сил США в районе Корейского полуострова проводится регулярно с начала эскалации кризиса в регионе. В них принимают участие бомбардировщики B-1B Lancer, которые способны нести как обычное, так и ядерное вооружение. В августе телеканал NBC со ссылкой на источники в американском военном ведомстве сообщал, что Пентагон разработал план превентивного удара по Северной Корее с использованием стратегических бомбардировщиков, базирующихся на авиабазе Гуам в Тихом океане.