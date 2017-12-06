Южная Корея выделит на подготовку спецотряда по ликвидации Ким Чен Ына 24 млн долларов

Южная Корея создает специальный отряд для ликвидации северокорейского руководства. Как сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на южнокорейские СМИ, на подготовку и оснащение отряда в оборонный бюджет на 2018 год заложены необходимые средства.

«Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций, — сообщил газете Korea Herald источник в Минобороны страны. — Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы».

Из официального сообщения Министерства обороны Южной Кореи следует, что на эти цели уже выделено 310 тысяч долларов. В следующем году расходы на спецотряд планируют увеличить. Всего же на него в ближайшее время планируют потратить 24 млн долларов.

Отряд будет включать в себя около 1 тыс. спецназовцев, задачей которых в случае войны будет найти и убить Ким Чен Ына и прочих высших руководителей соседнего государства. Спецназовцы, предположительно, будут тренироваться по программе американского SEAL Team Six, которому удалось ликвидировать Осаму бен Ладена.

О возможности создания подобного подразделения в Южной Корее заговорили в сентябре, после того как КНДР провела несколько ракетных испытаний и тестирование водородной бомбы.

Между тем, МИД Северной Кореи заявил , что война на полуострове неизбежна, обвинив в провоцировании США и Южную Корею.