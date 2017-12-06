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Южная Корея выделит на подготовку спецотряда по ликвидации Ким Чен Ына 24 млн долларов
07.12.2017 10:20 — Новости Мира | Tut.by
Южная Корея создает специальный отряд для ликвидации северокорейского руководства. Как сообщает российское издание
«Деньги будут потрачены на закупку снаряжения для войск спецопераций, — сообщил газете Korea Herald источник в Минобороны страны. — Среди пунктов закупки будут беспилотники-самоубийцы, разведывательные дроны и станковые гранатометы».
Из официального сообщения Министерства обороны Южной Кореи следует, что на эти цели уже выделено 310 тысяч долларов. В следующем году расходы на спецотряд планируют увеличить. Всего же на него в ближайшее время планируют потратить 24 млн долларов.
Отряд будет включать в себя около 1 тыс. спецназовцев, задачей которых в случае войны будет найти и убить Ким Чен Ына и прочих высших руководителей соседнего государства. Спецназовцы, предположительно, будут тренироваться по программе американского SEAL Team Six, которому удалось ликвидировать Осаму бен Ладена.
О возможности создания подобного подразделения в Южной Корее заговорили в сентябре, после того как КНДР провела несколько ракетных испытаний и тестирование водородной бомбы.
Между тем, МИД Северной Кореи
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Отряд будет включать в себя около 1 тыс. спецназовцев, задачей которых в случае войны будет найти и убить Ким Чен Ына и прочих высших руководителей соседнего...
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