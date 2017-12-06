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В Госдуме рассказали, что будет с российскими авиабазами в Сирии

07.12.2017 11:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Российские военные базы в Сирии Хмеймим и Тартус продолжат функционировать и после завершения военной операции РФ в этой стране. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе», — сообщил он.

Шаманов добавил, что на территории Сирии наступил «период постконфликтного урегулирования со своими сложностями и особенностями». Он также отметил, что в России был накоплен большой опыт в результате первой и второй чеченских войн.

«Нам есть чем поделиться с нашими сирийскими коллегами и другими гарантами процессов мирного урегулирования в Сирии», — добавил политик.

Шаманов также указал, что в ближайшее время будет уточняться план реализации постконфликтного урегулирования, в котором будет выработан график вывода определенного количества сил и средств. Он отметил, что это будет определяться верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным.

В среду начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует», — констатировал начальник Генштаба.

 
 
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"Нам есть чем поделиться с нашими сирийскими коллегами и другими гарантами процессов мирного урегулирования в Сирии", - добавил глава комитета Госдумы по обороне.

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