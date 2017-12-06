Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию

Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал в четверг к началу новой интифады (палестинского восстания — прим. ТАСС). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .



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«Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на „день гнева“ и объявить этот день началом новой интифады», — указал он. По словам Хании, «уже отдан приказ всем структурным подразделениям ХАМАС быть готовым к отражению любой угрозы».

Хания заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке. «В связи с новыми приоритетами мирный процесс между палестинцами и израильтянами похоронен навсегда, сделки века не будет», — приводит его слова телеканал.

По словам Хании, решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима и переносе туда американского посольства «положило конец мирным соглашениям Осло и навсегда похоронило мирный процесс на Ближнем Востоке».

Он указал, что «перед лицом несправедливого решения Палестина должна пересмотреть свои приоритеты». «Перед лицом вызова, с которым мы сталкиваемся, нет признания легитимности оккупации на земле Палестины», — добавил Хания.