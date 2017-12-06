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Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию
07.12.2017 11:58 — Новости Мира | Tut.by
Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал в четверг к началу новой интифады (палестинского восстания — прим. ТАСС). Об этом сообщил телеканал
«Мы призываем всех свободных людей Палестины выйти в пятницу на „день гнева“ и объявить этот день началом новой интифады», — указал он. По словам Хании, «уже отдан приказ всем структурным подразделениям ХАМАС быть готовым к отражению любой угрозы».
Хания заявил о полном прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке. «В связи с новыми приоритетами мирный процесс между палестинцами и израильтянами похоронен навсегда, сделки века не будет», — приводит его слова телеканал.
По словам Хании, решение президента США Дональда Трампа
Он указал, что «перед лицом несправедливого решения Палестина должна пересмотреть свои приоритеты». «Перед лицом вызова, с которым мы сталкиваемся, нет признания легитимности оккупации на земле Палестины», — добавил Хания.
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"В связи с новыми приоритетами мирный процесс между палестинцами и израильтянами похоронен навсегда, сделки века не будет", - заявил Хания.
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