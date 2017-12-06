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Полиция выяснила, как убили самую известную журналистку Мальты. Бомбу взорвали при помощи SMS
07.12.2017 12:54 — Новости Мира | Tut.by
На Мальте 16 октября
Спустя два месяца после гибели журналистки полицейские задержали предполагаемых убийц и установили, как именно она была убита. Задержанные — хорошо известные в криминальном мире люди. Однако не факт, что они действовали в собственных интересах.
Утром 16 октября 52-летний Альфред Деджорджо прикрепил к днищу автомобиля Дафны Галиции взрывное устройство. Машина была припаркована неподалеку от ее дома.
Когда Дафна Галиция села за руль и отъехала от дома, Альфред сообщил брату. Вскоре Джордж с другого телефона отправил SMS на передатчик, прикрепленный к взрывному устройству. В этот момент произошел взрыв; горящая машина съехала с дороги и остановилась в поле. Сын Дафны Галиции позднее
Утром 4 декабря полицейские задержали 10 человек, связанных с убийством мальтийской журналистки. Семерых позднее отпустили под залог. Под арестом остались братья Деджорджо и 55-летний Винсент Мускат. Роль последнего в преступлении неизвестна. По данным итальянской газеты La Repubblica, рядом с местом взрыва, помимо одного из братьев Деджорджо,
И братья Деджорджо, и Винсент Мускат
В апреле 2014 года на Винсента Муската совершили покушение. Он сидел в автомобиле, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил в голову и шею. Мускат выжил, но ослеп на один глаз. По словам Муската, в него стрелял владелец мясного магазина Джонатан Пэйс (связан ли этот сюжет с делом о нападении на компанию, торгующую мясом, неизвестно). В августе 2014-го Пэйс вышел на балкон и был застрелен. Муската допрашивали по делу об убийстве, но обвинений не предъявляли. В чем состоял конфликт между мужчинами, неизвестно.
Следователи пока не знают, действовали ли убийцы мальтийской журналистки из своих интересов или же убийство им заказали. По данным издания Malta Today, они склоняются к тому, что заказчик поручил убийство одним людям, а те передали заказ другим, чтобы сложнее было отследить цепочку. Один из следователей анонимно сказал La Repubblica, что основная версия убийства — это публикации Дафны Галиции о контрабанде нефти из Ливии, поставке наркотиков и оружия.
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Следователи не знают, действовали ли убийцы из своих интересов или убийство им заказали. Склоняются к тому, что заказчик поручил убийство одним, а те передали...
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