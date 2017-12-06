ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция выяснила, как убили самую известную журналистку Мальты. Бомбу взорвали при помощи SMS

07.12.2017 12:54 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На Мальте 16 октября погибла самая известная журналистка страны Дафна Каруана Галиция. Ее автомобиль взорвался вскоре после того, как она отъехала от дома. Журналистка писала о коррупции среди высокопоставленных чиновников, контрабанде, наркотиках, игорном бизнесе — смерти ей могли желать многие.

Спустя два месяца после гибели журналистки полицейские задержали предполагаемых убийц и установили, как именно она была убита. Задержанные — хорошо известные в криминальном мире люди. Однако не факт, что они действовали в собственных интересах.

Утром 16 октября 52-летний Альфред Деджорджо прикрепил к днищу автомобиля Дафны Галиции взрывное устройство. Машина была припаркована неподалеку от ее дома. Деджорджо остался в окрестностях дома, чтобы наблюдать за перемещениями Галиции. Его старший брат, 54-летний Джордж в это время находился на своей яхте в море.

Когда Дафна Галиция села за руль и отъехала от дома, Альфред сообщил брату. Вскоре Джордж с другого телефона отправил SMS на передатчик, прикрепленный к взрывному устройству. В этот момент произошел взрыв; горящая машина съехала с дороги и остановилась в поле. Сын Дафны Галиции позднее рассказывал, что услышал взрыв и побежал посмотреть, что произошло: он нашел горящий остов машины и раскиданные взрывом части тела матери.

Утром 4 декабря полицейские задержали 10 человек, связанных с убийством мальтийской журналистки. Семерых позднее отпустили под залог. Под арестом остались братья Деджорджо и 55-летний Винсент Мускат. Роль последнего в преступлении неизвестна. По данным итальянской газеты La Repubblica, рядом с местом взрыва, помимо одного из братьев Деджорджо, находились еще двое мужчин. Один помогал наблюдать за автомобилем, второй следил за тем, чтобы там, где взорвется автомобиль, не оказалось других людей. Сразу после взрыва все мобильные устройства, попавшие в поле зрения следователей, пропали из сети.

И братья Деджорджо, и Винсент Мускат хорошо известны полиции. В 2010 году Мускат участвовал в налете на отделение банка HSBC и в перестрелке с полицией, которая сорвала ограбление. Братья Деджорджо тоже проходили по тому делу, но обвинение им не предъявляли. Кроме того, в 2015-м братья были оправданы по делу о налете на сотрудников мальтийской компании, торгующей мясом. Мускат участвовал в этом налете; был ли он осужден, из сообщений СМИ неясно.

В апреле 2014 года на Винсента Муската совершили покушение. Он сидел в автомобиле, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил в голову и шею. Мускат выжил, но ослеп на один глаз. По словам Муската, в него стрелял владелец мясного магазина Джонатан Пэйс (связан ли этот сюжет с делом о нападении на компанию, торгующую мясом, неизвестно). В августе 2014-го Пэйс вышел на балкон и был застрелен. Муската допрашивали по делу об убийстве, но обвинений не предъявляли. В чем состоял конфликт между мужчинами, неизвестно.

Следователи пока не знают, действовали ли убийцы мальтийской журналистки из своих интересов или же убийство им заказали. По данным издания Malta Today, они склоняются к тому, что заказчик поручил убийство одним людям, а те передали заказ другим, чтобы сложнее было отследить цепочку. Один из следователей анонимно сказал La Repubblica, что основная версия убийства — это публикации Дафны Галиции о контрабанде нефти из Ливии, поставке наркотиков и оружия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи не знают, действовали ли убийцы из своих интересов или убийство им заказали. Склоняются к тому, что заказчик поручил убийство одним, а те передали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Лидер ХАМАС призвал палестинцев к новому восстанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика