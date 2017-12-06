Еврокомиссия подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за отказ принимать мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с Евросоюзом (ЕС) национальных квот по приему мигрантов. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

«Еврокомиссия приняла решение направить иск в Европейский суд юстиции в отношении Польши, Венгрии и Чехии за невыполнение своих обязательств по миграции», — заявил он. «Посмотрим правде в глаза, это решение не стало сюрпризом для этих государств. Еврокомиссия потратила многие месяцы, добиваясь от них выполнения этих обязательств», — подчеркнул Тиммерманс.

По его словм, ЕК также приняла решение подать иск в Европейский суд юстиции в отношении Венгрии за принятые в этой стране законы о неправительственных организациях и о высшем образовании.

В 2015 году Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран Евросоюза квоты на прием беженцев из числа тех, которые нелегально прибыли в Италию и Грецию. Против этого решения тогда проголосовали Чехия, Румыния, Венгрия и Словакия.

Польша обязалась принять на своей территории 7 тыс. беженцев. Но после прихода к власти в республике партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты.

Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС.