В минском аэропорту были перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтной линии

Утром 7 декабря пассажиры столичного аэропорта сообщили о неполадках с электричеством: в некоторых терминалах погасли табло с расписанием, остановились эскалаторы и пропало освещение в павильонах и туалетах. Оказалось, всему виной повреждение высоковольтной линии неподалеку.

Пассажиры рассказали, что возникли проблемы с подъездом транспорта к аэропорту — отключились шлагбаумы. Пропал свет в торговых павильонах и кафе. Тем не менее рейсы выполнялись без задержек, что подтверждается онлайн-табло.

Позже в Национальном аэропорту Минск рассказали, что снабжение частично прекратилось из-за повреждения высоковольтной кабельной линии в поселке Сокол неподалеку.

«Аэропорт продолжал работать в штатном режиме. Жизнедеятельность предприятия поддерживалась автономными источниками питания. Прилеты и вылеты осуществлялись по расписанию. В 11.30 электроснабжение было полностью восстановлено», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.