﻿ В минском аэропорту были перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтной линии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском аэропорту были перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтной линии

07.12.2017 14:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Утром 7 декабря пассажиры столичного аэропорта сообщили о неполадках с электричеством: в некоторых терминалах погасли табло с расписанием, остановились эскалаторы и пропало освещение в павильонах и туалетах. Оказалось, всему виной повреждение высоковольтной линии неподалеку.

Пассажиры рассказали, что возникли проблемы с подъездом транспорта к аэропорту — отключились шлагбаумы. Пропал свет в торговых павильонах и кафе. Тем не менее рейсы выполнялись без задержек, что подтверждается онлайн-табло.

Позже в Национальном аэропорту Минск рассказали, что снабжение частично прекратилось из-за повреждения высоковольтной кабельной линии в поселке Сокол неподалеку.

«Аэропорт продолжал работать в штатном режиме. Жизнедеятельность предприятия поддерживалась автономными источниками питания. Прилеты и вылеты осуществлялись по расписанию. В 11.30 электроснабжение было полностью восстановлено», — сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых терминалах погасли табло с расписанием. Пропало освещение в павильонах и уборных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Полиция выяснила, как убили самую известную журналистку Мальты. Бомбу взорвали при помощи SMS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика