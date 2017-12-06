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В минском аэропорту были перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтной линии
07.12.2017 14:09 — Новости Мира | Tut.by
Утром 7 декабря пассажиры столичного аэропорта сообщили о неполадках с электричеством: в некоторых терминалах погасли табло с расписанием, остановились эскалаторы и пропало освещение в павильонах и туалетах. Оказалось, всему виной повреждение высоковольтной линии неподалеку.
Пассажиры рассказали, что возникли проблемы с подъездом транспорта к аэропорту — отключились шлагбаумы. Пропал свет в торговых павильонах и кафе. Тем не менее рейсы выполнялись без задержек, что
Позже в Национальном аэропорту Минск рассказали, что снабжение частично прекратилось из-за повреждения высоковольтной кабельной линии в поселке Сокол неподалеку.
«Аэропорт продолжал работать в штатном режиме. Жизнедеятельность предприятия поддерживалась автономными источниками питания. Прилеты и вылеты осуществлялись по расписанию. В 11.30 электроснабжение было полностью восстановлено», — сообщает пресс-служба аэропорта.
Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.
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В некоторых терминалах погасли табло с расписанием. Пропало освещение в павильонах и уборных.
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