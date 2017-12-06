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Австралия легализовала однополые браки, первые свадьбы станут возможны уже в начале 2018 года

07.12.2017 14:54 — Новости Мира | Tut.by  
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В Австралии палата представителей парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. Австралия стала 26-й страной, разрешившей однополые браки, сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald.

Неделей ранее законопроект одобрил сенат, таким образом, за легализацию выступили обе палаты парламента. Первые ЛГБТИ-пары получат возможность вступить в брак в начале нового года.

Как пишет австралийская газета, пары могут подавать заявления о вступлении в брак с 9 декабря, это значит, что свадьбы станут возможны с 9 января 2018 года.

Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув может ратифицировать закон в течение нескольких дней, что сделает однополые браки законными перед Рождеством, как планировал премьер-министр Малкольм Тернбулл, затем закон вступит в силу в установленную правительством дату или в течение 28 дней.

Сенатор от Западной Австралии Дин Смит, открытый гей и либерал, поздравил всех австралийцев с этим событием: «Вы проголосовали за справедливость, равенство перед законом и достоинство австралийцев в любви и построении отношений».

Премьер-министр Малколм Тернбулл, передает ABC, назвал это «великим моментом в нашей политической истории». «Я очень горжусь тем, что это произошло, когда правительство, в котором представлены Либеральная и Национальная партии, возглавлял я», — сказал он и добавил, что с точки зрения достижений в области прав человека, этот закон «неоценим».

Согласно опросу, данные которого были опубликованы в ноябре Australian Bureau of Statistics (ABS), однополые браки в стране одобряют 61,6%. Общенациональный почтовый опрос по вопросу легализации однополых браков стал компромиссным вариантом между референдумом и парламентским голосованием. Участие в нем не было обязательным (в отличие от плебисцитов и голосований), но высказались абсолютное большинство австралийцев — почти 80%.

На этой неделе Конституционный суд Австрии узаконил однополые браки. Однополое партнерство в Австрии было легальным, но парам не разрешалось вступать в брак. Суд признал существующие законы дискриминационными. Постановление вступит в силу по истечении 31 декабря 2018 года, заключение однополых браков станет возможным с 1 января 2019 года. Организация по защите прав геев приветствовала решение, но призвала сохранить и зарегистрированное партнерство как современную альтернативу браку.

 
 
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Премьер-министр Малколм Тернбулл назвал это "великим моментом". "Я очень горжусь тем, что это произошло, когда правительство, в котором представлены Либеральная и...

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