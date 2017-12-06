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Австралия легализовала однополые браки, первые свадьбы станут возможны уже в начале 2018 года
07.12.2017 14:54 — Новости Мира | Tut.by
В Австралии палата представителей парламента поддержала законопроект о легализации однополых браков. Австралия стала 26-й страной, разрешившей однополые браки, сообщает австралийская газета
Неделей ранее законопроект одобрил сенат, таким образом, за легализацию выступили обе палаты парламента. Первые ЛГБТИ-пары получат возможность вступить в брак в начале нового года.
Как пишет австралийская газета, пары могут подавать заявления о вступлении в брак с 9 декабря, это значит, что свадьбы станут возможны с 9 января 2018 года.
Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув может ратифицировать закон в течение нескольких дней, что сделает однополые браки законными перед Рождеством, как планировал премьер-министр Малкольм Тернбулл, затем закон вступит в силу в установленную правительством дату или в течение 28 дней.
Сенатор от Западной Австралии Дин Смит, открытый гей и либерал, поздравил всех австралийцев с этим событием: «Вы проголосовали за справедливость, равенство перед законом и достоинство австралийцев в любви и построении отношений».
Премьер-министр Малколм Тернбулл, передает
Согласно опросу, данные которого были
На этой неделе Конституционный суд Австрии
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