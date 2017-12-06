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Минобороны РФ: для завершения операции против ИГ в день пришлось совершать больше ста вылетов

07.12.2017 16:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Минобороны России объявило, что на завершающем этапе операции против террористов «Исламского государства» в Сирии российские самолеты выполняли более ста вылетов в день и наносили до 250 ударов. Об этом 7 декабря рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, передает "Интерфакс".

Только дальняя авиация за месяц нанесла 14 групповых ударов, совершив 84 вылета с территории России. Рудской уточнил, что за последние пять дней были убиты более 550 террористов, в том числе 130 смертников, а также 6 танков, 14 «джихад-мобилей» и 91 пикап с пулеметами.

В Сирии, как заявили в Генштабе, не осталось ни одного населенного пункта, который контролировало бы ИГ. «Нельзя исключать, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГ. В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы», — заметил Рудской.

6 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов объявил, что Сирия полностью освобождена от террористов. Решение о завершении операции будет принимать президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Россия проводит операцию против террористов в Сирии с сентября 2015 года. В ней принимает участие авиация, флот и сухопутные силы, которые оказывают поддержку правительственным войскам.

Минобороны России официально сообщало о гибели в Сирии 41 военнослужащего. По данным Reuters, только за восемь месяцев 2017 года в Сирии, помимо военных, умер 131 россиянин. Была ли их смерть связана с боевыми действиями, неизвестно.

 
 
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Минобороны России объявило, что на завершающем этапе операции против террористов "Исламского государства" в Сирии российские самолеты выполняли более ста вылетов...

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