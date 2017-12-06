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В Кремле отреагировали на решение Трампа по Иерусалиму
07.12.2017 20:05 — Новости Мира | Tut.by
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не способствует ближневосточному урегулированию, передает
«Действительно, вызывает обеспокоенность то, какая напряженность возникла в БВУ (ближневосточном урегулировании) и регионе после объявления американского президента — господина Трампа. Мы полагаем, что как минимум это решение сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а, наоборот, как мы видим, первое — приводит к расколу среди международного сообщества», — сказал Песков.
По его словам, далеко не все согласны с подобным решением Трампа.
«Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность. Что нужно делать? Продолжать искать пути решения политико-дипломатическими средствами, хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась», — заключил пресс-секретарь.
Ранее Дональд Трамп
В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не способствует...
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