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В Кремле отреагировали на решение Трампа по Иерусалиму

07.12.2017 20:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не способствует ближневосточному урегулированию, передает РИА «Новости».


Дмитрий Песков. Фото: Reuters

«Действительно, вызывает обеспокоенность то, какая напряженность возникла в БВУ (ближневосточном урегулировании) и регионе после объявления американского президента — господина Трампа. Мы полагаем, что как минимум это решение сейчас не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании, а, наоборот, как мы видим, первое — приводит к расколу среди международного сообщества», — сказал Песков.

По его словам, далеко не все согласны с подобным решением Трампа.

«Более того, вызывает достаточно острую реакцию в Рамалле и в целом среди палестинцев. Поэтому мы сохраняем нашу обеспокоенность. Что нужно делать? Продолжать искать пути решения политико-дипломатическими средствами, хотя ситуация, безусловно, существенно осложнилась», — заключил пресс-секретарь.

Ранее Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за «отважное и справедливое» решение.

В свою очередь глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Святое место раздора. Как статус Иерусалима может повлиять на ситуацию в мире

 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не способствует...

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