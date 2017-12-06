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Между палестинцами и израильскими силовиками произошли стычки после заявления Трампа о Иерусалиме

07.12.2017 21:04 — Новости Мира | Tut.by  
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В Газе и на Западном берегу реки Иордан 7 декабря произошли столкновения вышедших на акции протеста палестинцев с израильскими военными. Палестинцы вышли на улицы протестовать против решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.


Израильский полицейский во время столкновений с палестинцами в Вифлееме 7 декабря 2017 года. Фото: Reuters

СМИ сообщают о пострадавших в результате столкновений, но точное количество не известно. По данным РИА Новости, на Западном берегу реки Иордан пострадали более 50 человек. По словам представителя Красного полумесяца люди поступали с огнестрельными ранениями, травмами от резиновых пуль и с симптомами отравления слезоточивым газом.


Израильские войска используют водометы для разгона протестующих в Вифлееме 7 декабря 2017 года. Фото: Reuters

По данным местных СМИ, столкновения также происходили в Иерусалиме, Рамалле, Хевроне и Вифлееме.


Столкновения недалеко от города Рамалла 7 декабря 2017 года. Фото: Reuters

В Тунисе также прошли акции протеста против решения Трампа. Фото: Reuters

В Каире протестущие жгли портреты президента США Дональда Трампа. Фото: Reuters

Также сегодня из сектора Газа по Израилю были запущены две ракеты, однако они не достигли цели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

Сегодня лидер движения ХАМАС призвал палестинцев выйти в пятницу на «день гнева» и объявить этот день началом новой интифады.


Боевики ХАМАС приняли участие в акции протеста в секторе Газа, 7 декабря 2017. Фото: Reuters

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Трамп также заявил о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, при этом он подписал формальное уведомление конгрессу США об очередной отсрочке переноса дипмиссии еще на шесть месяцев.


Израильский полицейский пытается сдержать палестинскую молодежь. Иерусалим, 7 декабря 2017 года. Фото: Reuters

Мировые лидеры не поддержали решение главы Белого дома, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны, которые стремятся к миру, последовать примеру США и перенести свои посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

 
 
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В Газе и на Западном берегу реки Иордан 7 декабря произошли столкновения вышедших на акции протеста палестинцев с израильскими военными. Люди вышли на улицы...

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