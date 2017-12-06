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Между палестинцами и израильскими силовиками произошли стычки после заявления Трампа о Иерусалиме
07.12.2017 21:04 — Новости Мира | Tut.by
В Газе и на Западном берегу реки Иордан 7 декабря произошли столкновения вышедших на акции протеста палестинцев с израильскими военными. Палестинцы вышли на улицы протестовать против решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
СМИ сообщают о пострадавших в результате столкновений, но точное количество не известно. По данным
По данным местных СМИ, столкновения также происходили в Иерусалиме, Рамалле, Хевроне и Вифлееме.
Также сегодня из сектора Газа по Израилю были запущены две ракеты, однако они не достигли цели, сообщает
Сегодня лидер движения ХАМАС
6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Трамп также заявил о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим, при этом он подписал формальное уведомление конгрессу США об очередной отсрочке переноса дипмиссии еще на шесть месяцев.
Мировые лидеры не поддержали решение главы Белого дома, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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В Газе и на Западном берегу реки Иордан 7 декабря произошли столкновения вышедших на акции протеста палестинцев с израильскими военными. Люди вышли на улицы...
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