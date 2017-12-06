Прокуратура Стамбула потребовала тюремного срока для победительницы конкурса «Мисс Турция-2017» Ытыр Эсен, которая в твиттере сравнила свою менструацию с кровью погибших во время попытки переворота в Турции в 2016 году. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News .



Фото: hurriyetdailynews.com

Прокуратура требует посадить Эсен на срок от шести месяцев до года за «оскорбление общественности». Обвинения против девушки выдвинули три человека, сообщил прокурор.

Поводом для обвинений стала запись в твиттере, которую Эсен сделала в первую годовщину мятежа, произошедшего в Турции 15 июля 2016 года. Девушка написала: «Этим утром у меня месячные в честь мучеников 15 июля. Моя кровь — это символ их крови», сообщает BBC News. Мучениками президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто называет своих сторонников, погибших во время подавления мятежа, отмечает издание.

Твит Эсен привлек внимание в сентябре 2017 года — после того как она стала победительницей конкурса «Мисс Турция — 2017». Организаторы конкурса назвали его «неприемлемым» и лишили девушку короны.

Эсен заявила, что запись была сделана без политических мотивов. Позже она добавила, что таким образом хотела «с иронией почтить память погибших 15 июля 2016 года», но не хотела никого оскорбить.

В ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка военного переворота. Мятеж был подавлен. В ходе конфликта погибли около 250 сторонников действующего режима и около 100 мятежников, более 1400 человек получили ранения.

После попытки переворота в Турции начались массовые преследования: около 25 тысяч человек были задержаны, около 10 тысяч человек попали под суд, более 80 тысяч человек лишились работы.

В 2016 году победительница конкурса «Мисс Турция — 2006» Мерве Буюксарач была приговорена к 14 месяцам тюрьмы условно за оскорбление Реджепа Эрдогана. Она расшарила сатирическое стихотворение о нем в соцсетях.

18-летняя Ытыр Эсен — студентка Стамбульского университета и известная в Турции модель.