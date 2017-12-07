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Тиллерсон: беседа с Лавровым прошла хорошо, но решения о миссии ООН на Донбассе пока нет

07.12.2017 23:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг заявил, что у него состоялся хороший диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене на полях заседания СМИД ОБСЕ, но договоренность о миссии ООН на Донбассе пока не достигнута. Об этом шеф американской дипломатии заявил на встрече с членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, текст его высказываний распространила пресс-служба Госдепартамента.

Журналисты поинтересовались, получил ли Тиллерсон какие-либо заверения от российской стороны, и если нет, то в чем смысл таких встреч. «Я не собираюсь говорить вам, что именно мы получили», — ответил он.

«У нас был хороший диалог, мы сотрудничали. Мы пока не пришли к решению. Этого нельзя достичь за одну встречу», — добавил госсекретарь.

Как заявил по итогам встречи сам Лавров, Россию беспокоят попытки США исказить инициативу о миссии ООН на Донбассе, которые предполагают введение в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) администрации ООН. Кроме того, на встрече российская сторона призвала США пресекать провокационные заявления Киева о готовности решить ситуацию на Донбассе силовым путем.

 
 
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Госсекретарь США отметил, что общего решения "нельзя достичь за одну встречу".

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