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Беата Шидло подала в отставку с должности премьер-министра Польши
07.12.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила об уходе со своего поста, передает
Прошение об отставке Шидло подала политическому совету польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS). Прошение было принято, рассказала пресс-секретарь партии Беата Мазурек.
Место Беаты Шидло, скорее всего, займет Матеуш Моравецкий, который сейчас занимает должность вице-премьера, министра финансов и развития. Его кандидатуру одобрил политический совет партии. Кстати, кандидат на пост премьера
По данным Мазурек, Шидло «займет важную должность в польском правительстве», передает
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Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила об уходе со своего поста.
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