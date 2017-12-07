Беата Шидло подала в отставку с должности премьер-министра Польши

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила об уходе со своего поста, передает «Радио Польша» . Она заняла место премьера в 2015 году.



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Прошение об отставке Шидло подала политическому совету польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS). Прошение было принято, рассказала пресс-секретарь партии Беата Мазурек.

Место Беаты Шидло, скорее всего, займет Матеуш Моравецкий, который сейчас занимает должность вице-премьера, министра финансов и развития. Его кандидатуру одобрил политический совет партии. Кстати, кандидат на пост премьера приезжал в Беларусь в 2016 году и встречался с президентом Александром Лукашенко.

По данным Мазурек, Шидло «займет важную должность в польском правительстве», передает ТАСС .