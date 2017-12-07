ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беата Шидло подала в отставку с должности премьер-министра Польши

07.12.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила об уходе со своего поста, передает «Радио Польша». Она заняла место премьера в 2015 году.


Фото: Reuters

Прошение об отставке Шидло подала политическому совету польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS). Прошение было принято, рассказала пресс-секретарь партии Беата Мазурек.

Место Беаты Шидло, скорее всего, займет Матеуш Моравецкий, который сейчас занимает должность вице-премьера, министра финансов и развития. Его кандидатуру одобрил политический совет партии. Кстати, кандидат на пост премьера приезжал в Беларусь в 2016 году и встречался с президентом Александром Лукашенко.

По данным Мазурек, Шидло «займет важную должность в польском правительстве», передает ТАСС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила об уходе со своего поста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Прокуратура потребовала посадить "Мисс Турцию" из-за поста в соцсети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика