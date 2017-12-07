Глава МИД Украины отчитался о первой за три года встрече с Лавровым

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об итогах встречи с российским главой МИД Сергеем Лавровым. По его словам, в ходе этих переговоров они обсуждали обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.



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«С главой МИД России [Сергеем] Лавровым обсудил вопросы обмена пленными», — сообщил Климкин, подчеркнув, что теперь стороны «должны, действительно, продвинуться в этом вопросе в последующие недели». «Речь идет о людях и их близких», — заключил украинский министр.

Встреча глав МИД России и Украины состоялась за закрытыми дверями 7 декабря. Прежде министры встречались только в рамках «нормандского формата», последняя такая встреча прошла три года назад. Сам Лавров ранее пояснил, что последние переговоры прошли по инициативе Киева. «Украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу дали согласие», — рассказывал он.

Климкин, в свою очередь, в четверг, 7 декабря, опубликовал в своем блоге на YouTube видеозапись, в которой заявил, что попытается встретиться со своим российским коллегой в рамках министерского заседания ОБСЕ в Вене.

Прежде в украинском правительстве высказывали инициативу о возможном разрыве дипломатических отношений с Россией. Такую поправку изначально внесли в законопроект о реинтеграции Донбасса. Автор этого законопроекта, депутат Верховной рады Иван Винник позже пояснил РБК, что законопроект, который был принят в первом чтении, предполагает признание России «страной-агрессором», а разрыв дипотношений будет уже прерогативой исполнительной власти. Комитет по национальной безопасности Верховной рады затем не стал вносить эту поправку в законопроект.​

До этого, 15 ноября, ситуацию с обменном пленных между самопровозглашенными республиками и украинской стороной с главой ДНР Александром Захарченко и занимавшим на тот момент пост главы ЛНР Игорем Плотницким по телефону обсудил президент России Владимир Путин. Это стали его первые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. После этого в народных республиках заявили о готовности обменять в рамках Минских соглашений 74 пленных солдата.